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櫃買中心與生技中心通力合作 協助創櫃板公司媒合商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

櫃買中心扶植創新企業發展一向不遺餘力，上週邀請3家創櫃公司參與財團法人生物技術開發中心主辦之「2023 Bio Asia Kiss The Venture：唱出創業的築夢路」交流活動，協助具發展潛力之創新企業與生醫產業領域交流與合作。

櫃買中心表示，創櫃板多元產業中有不少具有特色之公司，而生技中心這次活動邀請生醫產業中知名創投業者、中大型生技企業及醫療院所等各領域代表出席，以直接面對面、輕鬆交流的方式進行，協助創新企業深入推廣自身特色，吸引投資，建立生醫產業領域人脈，拓展業務通路；這次與會的三家創櫃板公司並上台介紹公司產品及技術，包括研發手術導航系統的醫百科（7536）、致力多元健康調養產品的健談（7641）及開發台灣本土植物萃取之美妝配方的慧穎（7647），為生醫產業點燃創新合作的火花。

櫃買中心指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有26家創櫃板公司轉公開發行，兩家已上櫃。櫃買中心將持續營造友善企業發展的良好市場環境，協助創新企業打造優質競爭力，持續為資本市場注入新動能。

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