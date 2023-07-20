台灣虎航8月中掛牌上市 華航董事長謝世謙期許：步步為贏

華航（2610）集團子公司台灣虎航（6757）預計8月中在創新板上市，今(20)日業績發表會，吸引許多投資人到現場。華航董事長謝世謙指出，受到疫情影響，台灣虎航在2020第二季到去年第三季，幾乎是停擺狀況，在去年10月邊境解除後，業績大幅成長，期許在創新板上市後，未來將可步步為「贏」、虎虎生風。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，在後疫情時代，台灣虎航優化航線，更是台灣國境開啟後，第一個免居隔抵台的航班，今年並且未停下腳步增加許多航線，今年第一季已繳出4.29億稅後淨利成績，第2季營收28.87億元也同樣亮眼，下半年持續看好。同時在疫情期間品牌以優勢價格回購，品牌自有化之後，宣示台灣虎航一定可以突破疫情、永續經營，不再是品牌的打工仔，而是品牌的經營擁有人。

去年10月國門重啟以來台灣虎航營收亮眼，現在挾暑假旅遊大爆發的有利情勢，台灣虎航也將持續就核心事業在旅遊市場耕耘，期待下半年的表現能更加亮眼，以更充分的準備迎合投資市場的期待。

台灣虎航資本額43.6億元，Q1營收25.86億元，年增22.46倍；稅後淨利4.29億元，EPS 1.07元，是疫情爆發後首度轉正；今年6月單月營收為10.90億元，累計上半年營收54.73億，年增1,681.30%。

台灣虎航表示，公司於民國103年9月26日開航，106年華航集團購回新加坡虎航集團持有的10%股權，台灣虎航成為100%華航集團子公司。爾後為求能攏絡優秀人才、健全公司治理進而達到永續經營之目標，台灣虎航於108年12月於興櫃掛牌，更於110年買下「Tigerair」品牌的所有權，成為全球唯一使用「Tigerair」品牌的航空公司。期間雖經歷新冠疫情重創航空業，但台灣虎航化危機為轉機，以極扁平化的組織靈活應變，在疫情期間推出創新的消費體驗和機上服務，例如鹽酥雞、米其林綠星餐點、微旅行、航空體驗營等，在疫情之後更順勢陸續恢復航線，繳出亮眼成績單，持續為品牌注入新的活力。

台灣虎航現有員工近800人，且機隊持續汰舊換新引進全新A320neo機型，預計至2027年全機隊將為15架A320neo機型之規模，現飛航27航點、34條航線，瞄準日、韓、越、泰、菲和澳門航線的深度旅遊市場，尤其布局在二、三線旅遊城市，其中不乏泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線，且航網布局綿密，方便旅客規劃行程時，可搭配不同點進出不需走回頭路，大幅提升旅遊行程安排的自由度與便利，同時節省轉機或轉車的時間與花費。