永立榮20日登戰略新版 羊水幹細胞新藥Q3展開一期臨床

國內唯一羊水幹細胞新藥公司永立榮（6973）將於20日以31元的參考價，在櫃買中心戰略新版掛牌，董事長簡奉任今（18）日表示，永立榮採新藥研發、與美妝保養品雙軌並行策略，其中治療勃起功能障礙的新藥UA002，預計今年第3季申請執行一期臨床試驗，未來搶攻全球逾6,000萬人的市場商機。

永立榮設立於2015年9月，資本額為2億9,550萬元，創辦人簡奉任為璨圓光電前董事長，總經理黃效民是全球極少數專精於羊水幹細胞研究的專家。永立榮主要股東除了經營團隊之外，還包括美妝保養大廠克麗緹娜國際、與生技創投公司MaxPro等法人股東。

永立榮的核心技術為羊水幹細胞分離與培養技術，但是在新藥與醫美保養品的羊水幹細胞來源並不相同，用於新藥研發羊水幹細胞來源為懷孕16至20週的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得羊水；至於醫美保養品則以鹿羊水幹細胞為原料。

黃效民表示，羊水幹細胞為臨床上幹細胞研發領域為最先進、也是最年輕的幹細胞，羊水幹細胞具備外胚層神經分化潛力，具有促進修復神經與組織再生的能力，優於其他來源的間質幹細胞。永立榮運用此一特性，專注於神經、發炎、退化性疾病的再生療法，全球以人類羊水幹細胞進行新藥研發的公司，僅有美國以及瑞典兩家生技公司。

永立榮營運長莊欣怡表示，目前新藥專案包括UA002治療勃起功能障礙，以及UB003治療乾眼症兩項，均已獲得輔仁大學與中山醫學大學等學研單位研究驗證其開發潛力，其中UA002預計今年第3季有機會通過臨床試驗許可（IND），開始在國內進行一期臨床。

莊欣怡表示，UA002鎖定的適應症為神經性勃起功能障礙，這類患者一般為口服威而鋼及犀利士等藥物無效的糖尿病及攝護腺病患者，以全球勃起功能障礙患者3.2億人口推估，UA002鎖定的目標病患約佔其中五分之一。

永立榮另外開發醫美保養消費品，已成功取得國際美妝保養品INCI認證，成為國際認可的原料成分，未來將尋求國際ODM與OEM業務合作；此外，永立榮也正與克麗緹娜國際公司洽談國內市場合作，預計年底前完成簽約，整合雙方通路；海外則會開發歐美通路。