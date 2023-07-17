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台鎔科技21日登錄興櫃 未來3-5年營運可期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台鎔科技董事長陳麗麗表（右）與台鎔科技財務長史巨富（左）。記者朱曼寧／攝影
台鎔科技董事長陳麗麗表（右）與台鎔科技財務長史巨富（左）。記者朱曼寧／攝影

台鎔科技（6947）即將於21日登錄興櫃，今（17）日舉辦興櫃前概況說明會，台鎔科技董事長陳麗麗表示，公司跳脫傳統產業的框架，找出廢棄物處理中可能的價值，並透過實驗室分析出最佳的處理配方組合，更成功取得半導體大廠的信任。

台鎔科技成立迄今十餘年，為本土甲級事業廢棄物處理大廠，預計7月21日登錄興櫃交易，每股參考價72元。

台鎔科技主要業務為事業廢棄物污泥、廢液廢溶劑的焚化處理、蒸餾物理處理與再生產品銷售；其經營團隊擁有豐富的焚化發電操作經驗及專業知識，能夠處理多樣化之廢棄物，其客戶並無產業限制，類別涵蓋半導體、醫療和民生之廢棄物等，目前客戶大約七成來自半導體廠，其餘大約是傳統產業。

台鎔科技指出，致力追求其核心理念「資源有限，循環無限」之概念，提供客戶全方位循環經濟解決方案，將其廢棄資源物轉化成資源及能源，再循環給相關產業再利用。

台鎔科技目前旗下擁有四廠，分別為觀音一廠-處理事業廢棄物焚化發電之綜合處理廠；觀音二廠-目前規劃建置中，未來將以處理固態廢棄物為主；日環三廠-處理醫療廢棄物為主；最大的成長動能為台鎔取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案-翰陽科技綠能，預計2025年正式營運後將成為國內唯二BOO案及國內最大高效能廢棄物處理領導廠商。

法人指出，台鎔現階段觀音廠為甲級事業廢棄物處理廠，已提供穩定的獲利來源，今年預計將在新增日環廠、2025年翰陽加入營運，預計後續日環廠區與觀音廠區仍有擴廠空間，預估未來3-5年台鎔營運與獲利將呈現階梯式的成長，長期營運看佳。

此外，台鎔2025年翰陽將加入營運，翰陽設置為年產能15.5萬噸，其中一般廢棄物7.5萬噸，事業廢棄物(乙級)8萬噸，以一般廢棄物每噸處理費2,000元來算，稼動率達90%，事業廢棄物每噸處理費10,000元，稼動率90%，焚燒廢棄物每噸發電940度，每度電3.9元。

法人指出，推估翰陽未來每年可貢獻台鎔營收14億元，將成為台鎔另一波成長動能，假設以淨利率30%預估，可再挹注台鎔稅後純益4.1億元，EPS4.8元。

台鎔科技目前股本8.6億元，2022年營收6.07億元，稅後純益1.9億元，每股稅後純益2.41元；今年度截至5月，自結營收2.38億元，稅後純益0.57億元，每股稅後純益0.66元。

台鎔科技董事長陳麗麗。記者朱曼寧／攝影
台鎔科技董事長陳麗麗。記者朱曼寧／攝影

廢棄物 PS4 興櫃

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