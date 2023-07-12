生技新藥攻陸 傳捷報

生技公司海外市場報捷，產品上市開賣。共信-KY（6617）肺癌新藥PTS302自去年11月取得大陸藥證後，經過半年以上的布局，自7月起將正式在大陸銷售；此外，健喬去年在台灣熱銷的呼吸用藥「愛克痰」，經過逾半年申請，也有機會7月下旬在大陸市場開賣。

共信-KY開發的PTS302，為治療中央型肺癌氣管阻塞的新藥，去年11月透過子公司天津紅日健達康醫藥科技公司取得大陸藥證。PTS302近期就會在大陸正式出貨，且在8月5日，中國工程院院士鍾南山將親自在廣州主持產品上市啟動會。

圖／經濟日報提供

共信-KY近日公告，天津紅日健達和廣州盈信康醫藥科技公司簽訂「市場推廣服務協議」，將由盈信康公司負責PTS302華南市場代理。

共信-KY總經理林懋元昨（12）日表示，PTS302自7月份就會在大陸正式出貨，且在8月5日，中國工程院院士鍾南山將親自在廣州主持產品上市啟動會。

據了解，共信針對PTS302一共和大陸九家代理商簽約，上月起已有小量藥品在大陸試銷，這項新藥未來將鎖定三甲醫院做為銷售目標，公司已做好長期推廣計畫，以搶攻百億元市場商機。

除了共信之外，健喬信元也表示，該公司的愛克痰600mg發泡錠（乙醯半胱氨酸，NAC），自去年取得中國大陸上市許可後，目前正在進行大陸銷售前的最後檢驗，若一切順利有機會在7月正式在大陸銷售。

健喬的呼吸用藥「愛克痰」去年受惠新冠肺炎疫情成為台灣熱銷產品，小包裝由單月出貨400萬包一下子暴增至七、八百萬包。

針對這項產品，健喬今年積極向大陸市場推廣，但是由於大陸過去並無同類型藥品，因此大陸官方要求健喬提出更多檢驗數據。健喬強調，目前檢驗流程正在進行，本月份有機會完成作業。依照健喬規劃，「愛克痰」初期銷售目標5,000萬顆，未來並有機會超過台灣的銷量。

此外，合一生技開發的糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」（Fespixon），近日也有海外的星洲日報報導，已取得馬來西亞藥證，成為馬國第一個具有治療功效的天然產品。雖然合一生技公告強調，目前尚未接獲馬來西亞衛生部或國家藥品監督管理局(NPRA)官方書面通知Fespixon核准註冊事宜，但國內市場法人多認為，合一這項新藥打入馬來西亞市場的時間已倒數階段。