這檔生技股6月營收年增八成、第2季創歷史新高 股價攻頂

軒郁（6703）公告6月營收2.37億元，月增8.78%、年增83.7%，創下歷史次高，單季營收則創歷史新高。公司表示，主要是電商618檔期今年表現亮眼，為電商僅次於雙11的節慶活動，因此拉升營收表現。法人表示，軒郁過去營收受疫情影響，但加速線上通路成長，公司並持續透過多品牌策略，切入不同受眾市場，預估今年營收可望站上20億元關卡，獲利有機會挑戰賺1.5個股本。

軒郁今（7）日股價受到營收表現激勵，盤中股價一度攻頂，來到242.5元，直逼歷史新高水準。軒郁第2季營收6.54億元，創下單季歷史新高，季增28%、年增60%，累計上半年營收11.63億元，年增59.5%。軒郁表示，主要是受惠於旗下各品牌將於今年第2季陸續推出年度新品，並全力衝刺母親節檔期與電商年中慶活動，並雙雙告捷，推升第2季營運表現。

軒郁表示，公司自疫情開始將研重心從面膜轉至美容保養品類，透過過去多年累積的精油微分子資料庫做新專利成分的合成與功效驗證，目前已經成功取得抗自由基、美白、與防曬三項發明專利成分，將持續擴大研究投資，累積新發明專利量能，擴大美容保養品類市場佔有率。

其次，軒郁近年面對高齡化社會與少子化的趨勢，也持續擴大品牌線至銀髮保健食品與學齡兒童保健的研發與品牌發展，透過旗下子公司新普利，進行獨家專利技術的研發與取得。因應新品類的目標客戶，也將銷售觸角延伸至傳統實體通路與藥局通路，透過傳統媒體與新媒體的搭配，接觸過去公司較少耕耘的客群，預計新品線將為公司帶來新一波的成長動能。

此外，軒郁日前宣布收購阿原肥皂45%的股權，並於7月開始併入合併報表。阿原肥皂共有國內21家專櫃以及海外23家專門店，可望補強軒郁旗下品牌大艦隊。