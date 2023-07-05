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揚秦股價攻頂！麥味登拓中南部市場、中長期目標迎千店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥味登示意圖。圖/揚秦提供
麥味登示意圖。圖/揚秦提供

揚秦（2755）昨（4）日進行除權息交易，今日展開強勁攻勢，在買盤奮力拉抬下，股價一舉攻頂來到161元，上漲14.5元，填權息幅度達27%。揚秦近期除了將進入火鍋市場外，在既有品牌也多有發展，包括隨著中區物流倉庫去年底建置完成，將有助麥味登在中南部據點擴展，法人估，麥味登未來兩年家數有機會達到1000店目標。

揚秦旗下有麥味登MWD、炸雞大獅及 REAL 真‧烘焙坊等三大連鎖餐飲品牌，其中，麥味登提供複合式早午餐以加盟為主。揚秦表示，目前全台800餘家麥味登以北部為主，家數約500家，中南部合計約300家，隨著中區物流倉庫去年底建置完成，有助接下來中南部據點的擴展。

揚秦表示，過去幾年因總部力求店型統一，並輔導加盟主進行數位轉型，加上疫情影響，加盟店有開有關，整體店數落在800店區間，隨著POS新系統導入將在7、8月完成，各方面的調整也已告一段落，對於迎接下一波展店已做好準備，規劃每年店數淨增家數要優於前一年，內部也將1000店設為中長期目標。

另一品牌「炸雞大獅」今年也有新進展，包括與雅茗在今年3月簽署「美國區域合作戰略備忘錄」，可望借助雅茗手搖飲品牌「快樂檸檬」於北美的資源，縮短品牌進入新市場的摸索期。由於「快樂檸檬」在北美已超過100間店，背後的供應鏈管理體系及商業模式完備，雙方的合作可加速炸雞大獅於北美市場拓展。

快樂檸檬 雅茗

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