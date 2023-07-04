上櫃公司執行買回庫藏股情形 七件執行率低於50%

櫃買中心統計最近一年（2022年7月1日起至2023年6月30日止）上櫃公司執行買回庫藏股者計有39件（35家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有38件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有14件，執行率低於50%者計有七件。

七件執行率不到50%的公司為M31（6643）、亞通（6179）、友威科（3580）、豪展（4735）、亞昕（5213）、世禾（3551），以及興采（4433），未執行完畢的理由大部分為執行庫藏股期間股價持續回穩。其中，興采執行率雖然不到五成，也有43%，世禾執行率也有35.8%，還算有誠意執行。但像M31執行率為0%，亞通、友威科執行率僅逾2%，執行率就非常低。

櫃買中心表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。