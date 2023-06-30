快訊

他住院10天剛出院差點虧大！投保勞保「易遺忘3權益」不可不知

政院前發言人陳宗彥涉貪疑南檢包庇吃案 台高檢調查結果出爐

櫃買中心攜手永豐金證券 推動臺灣優質企業進入櫃買市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心副總經理郭佳君（前排中）、永豐金證券處長蔡東良（前排右三）及與會公司管理階層於台北君悅酒店舉辦「推動優質企業上櫃宣導會」會場合影。（櫃買中心／提供）
櫃買中心副總經理郭佳君（前排中）、永豐金證券處長蔡東良（前排右三）及與會公司管理階層於台北君悅酒店舉辦「推動優質企業上櫃宣導會」會場合影。（櫃買中心／提供）

櫃買中心為吸引更多優質企業上(興)櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同永豐金證券於2023年6月30日舉辦推動優質企業上(興)櫃宣導會，藉由與各與會企業高階主管意見交流，期能協助具發展潛力的優質企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心長期致力於扶植國內中小企業，並提供多層次市場，包括創櫃板、興櫃(含戰略新板)及上櫃主板市場，能符合各成長階段企業之發展需求；此外，櫃買中心持續優化相關機制以協助企業縮短進入資本市場的時程，迄今已因應台灣中小規模企業發展形成多項特色產業聚落，近期櫃買市場成交值占整體市場成交金額比重也日益增加，成交值周轉率表現亮眼，顯見上櫃市場是屬於交易相對熱絡的市場。期望未來有更多優質企業加入櫃買家族的行列，透過櫃買市場資源持續強化公司經營體質，順利邁向永續轉型的目標。

永豐金證券處長蔡東良表示，臺灣企業以中小規模為主，在其成長過程中，歷經各項管理及資金等面向挑戰，成長茁壯至今日規模，實屬不易，面對產業外在現況變化，企業要提升競爭力，可透過上櫃掛牌進行籌資、轉型、拓展營運規模，而櫃買市場長期以來是協助企業永續發展的最佳平台。

櫃買中心透過這次宣導會，直接與企業高階主管雙向溝通，幫助發行公司儘早釐清相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。

櫃買中心 永豐金

延伸閱讀

證交所、永豐金與盈透證券合作 向全球散戶投資者推廣台灣資本市場

巨有科技6月30日起 得為融資融券交易

宣捷幹細胞周漲65% 冠興櫃

永豐金證券開辦資金管理帳戶服務 買股票免新開銀行戶

相關新聞

宣捷幹細胞周漲65% 冠興櫃

聯準會（Fed）主席鮑爾重申鷹派立場，本周行情震盪，309檔興櫃個股漲多於跌，不過漲幅超過一成檔數剛好十檔，其中以生技醫...

是方搶AI商機 營運UP

是方（6561）昨（29）日舉行股東會，董事長吳彥宏表示，看好AI、雲端、驅動IDC等需求將推升未來成長，是方新機房LY...

歐買尬 5月 EPS 0.07元

歐買尬（3687）遭列警示股，昨（29）日應主管機關要求，公布自結5月稅後純益203萬元，年減16%，每股純益0.07元...

長佳智能檢測系統可上市

人工智慧（AI）醫療第一股長佳智能（6841）表示，收到衛福部食品藥物管理署（TFDA）「腦出血檢測系統」（ICH）之醫...

力旺股價氣盛 秒填息

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（29）日除息20.5元，展現旺盛氣勢，一開盤成交就完成填息，收盤價為2,165元，上...

燁聯 不銹鋼7月開平盤

不銹鋼上游廠燁聯（9957）昨（29）日拍板7月盤價，304、430不銹鋼品項內、外銷平盤；316L產品附價內銷每公噸調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦