櫃買中心攜手永豐金證券 推動臺灣優質企業進入櫃買市場

櫃買中心為吸引更多優質企業上(興)櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同永豐金證券於2023年6月30日舉辦推動優質企業上(興)櫃宣導會，藉由與各與會企業高階主管意見交流，期能協助具發展潛力的優質企業順利進入櫃買市場。

櫃買中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心長期致力於扶植國內中小企業，並提供多層次市場，包括創櫃板、興櫃(含戰略新板)及上櫃主板市場，能符合各成長階段企業之發展需求；此外，櫃買中心持續優化相關機制以協助企業縮短進入資本市場的時程，迄今已因應台灣中小規模企業發展形成多項特色產業聚落，近期櫃買市場成交值占整體市場成交金額比重也日益增加，成交值周轉率表現亮眼，顯見上櫃市場是屬於交易相對熱絡的市場。期望未來有更多優質企業加入櫃買家族的行列，透過櫃買市場資源持續強化公司經營體質，順利邁向永續轉型的目標。

永豐金證券處長蔡東良表示，臺灣企業以中小規模為主，在其成長過程中，歷經各項管理及資金等面向挑戰，成長茁壯至今日規模，實屬不易，面對產業外在現況變化，企業要提升競爭力，可透過上櫃掛牌進行籌資、轉型、拓展營運規模，而櫃買市場長期以來是協助企業永續發展的最佳平台。

櫃買中心透過這次宣導會，直接與企業高階主管雙向溝通，幫助發行公司儘早釐清相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。