雄順上櫃首日蜜月亮眼 中籤者開盤賣落袋1.1萬

上櫃股票再添新兵，雄順（2073）今（21）日掛牌上櫃，早盤以33元開出，上漲11元，股價開高後一度拉升至34.8元，盤中漲幅55.45%；中籤的投資人若是一開盤就賣出可賺進1.1萬元。

雄順今日掛牌上櫃，早盤一度衝達34.8元，上漲12.8元，漲幅58.18%，順利展開蜜月行情，中籤的投資人若是賣在早盤的高點，獲利達1.28萬元，比一開盤就賣的獲利還高出一些。

雄順是今年第8家上櫃掛牌的公司，上櫃掛牌家數達813家；雄順主要從事金屬線製品加工服務，去年度營業收入6.02億元，稅後純益4,908萬元，每股純益（EPS）1.96元；今年第1季營業收入1.33億元，稅後純益789萬元，EPS為0.32元。

雄順2020至2022年度營業收入分別為4.51億元、6.42億元及6.03億元，每股純益分別為2.19元、3.67元及1.96元，營收成長主因扣件業景氣暢旺導致線材加工需求大增。