鏵友益掛牌上櫃大漲逾倍 中籤紅包可賺進2.33萬

鏵友益今（16）日掛牌上櫃，蜜月行情火紅，早盤以43元開出，上漲21元，漲幅95.45%，股價開高後一度衝達45.3元，上漲23.3元，漲幅高達105.9%，盤中維持強勢，漲幅102.95%；中籤投資人若賣在早盤高點，1張就賺進2.33萬元。

鏵友益以每股22元掛牌上櫃，首日蜜月行情夯，報酬率超過1倍，中籤的投資人抽中1張現賺1張多。

鏵友益2014年10月2日成立，為全自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商，主要產品應用在半導體、面板、封裝測試及印刷電路板(PCB)產業，提供客戶具有高性價比、配合製程之客製化及迅捷的服務，並提出業界首創之100%全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率。

鏵友益針對現有製程提供客製化服務，因此成功切入國內晶圓代工大廠製程檢測設備，另外，著重AIOT智能自動化檢測，提供智能自動化廠區運輸及上下料等功能，為晶圓廠節省大量運輸人力、降低晶圓於各段製程轉移破片及搬送效率降低之風險。

鏵友益除協助客戶轉型為智能自動化工廠外也與國內自動化設備統包龍頭合作，高品質的設備深獲客戶信賴，客戶群橫跨半導體、封測及PCB業者。