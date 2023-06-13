宣捷登興櫃 宣明智指細胞治療是半導體之外的另一塊寶
由康和證券輔導的宣捷幹細胞（4724）預計6月16日登興櫃，登錄價為28元，13日舉行法說會。聯電榮譽副董、宣捷創辦人宣明智表示，台灣的半導體業已成顯學，「該產業也不差我一個」，他20年前就開始尋找其他的事業機會，預期細胞治療將是下一個新世代。
宣明智說，台灣不能只押半導體一個寶，應思考有沒有更好的發展模式、或更適合做什麼？醫療產業與半導體產業最大的差別，在於半導體多是幫客戶拓展國際市場，但因台灣有很完整的醫療體系，所以「家門口就是市場」，如果再生醫療雙法也能通過，產業將會很有競爭力。
宣捷董事長為宣昶有，該公司資本額為6.27億元，主要從事幹細胞及免疫細胞之檢測、擴增、儲存及幹細胞新藥開發，並致力於開發幹細胞新藥。
宣捷幹細胞並以幹細胞儲存業務為基礎，往下延伸至幹細胞新藥研發業務，開發異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用，其中「異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術應用於慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）」已於今年4月向衛福部提出執行第二期人體臨床試驗申請。
此外亦同時著手進行四項新適應症的臨床試驗開發，分別為治療老人衰弱症（FS）、治療兒童腦性麻痺（CP）、治療週產期缺氧窒息腦病變（HIE）和治療非常早產兒嚴重腦傷（PBI）。
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