櫃買中心參與2023台灣投資博覽會 推動新創企業接棒資本市場

櫃買中心今(12)日參與由創業投資商業同業公會主辦2023台灣投資博覽會，這次活動邀請多家台灣優秀新創企業展出前瞻技術，產業範圍涵蓋資通訊軟硬體、生技醫療及綠能環保等，並由新創企業進行PITCH馬拉松活動，提供投資者和業界專業人士更加認識台灣新創企業及媒合機會。

這次活動展現台灣新創生態系統的多樣性和活力，櫃買中心除受邀進行專題演講外，亦有五家興櫃及創櫃板公司參展，響應此一新創盛事，另上櫃公司91APP*-KY（6741）、振宇五金（2947）、綠界科技（6763）及台灣微創醫療器材（6767）等四家新創企業接棒資本市場的成功案例，更於會中獲頒創投新星獎項。

這次博覽會由副總統賴清德、國發會主委龔明鑫、創業投資商業同業公會理事長邱德成及中華電信（2412）董事長郭水義進行開幕致詞，展現產官界對我國新創環境的重視，其中副總統賴清德於致詞時表示，經濟與產業發展一直是國人關注的議題，為了讓年輕創業家擁有好的新創生態環境，政府近年也提出許多優化新創事業投資環境的行動方案，涵蓋面向包含人才培育、資金取得、試驗場域設置、法治建立及國際接軌等，經過這些年的努力，台灣新創事業家數從2015年的2,300多家，成長到2021年的4,400多家，未來政府資金將更早投入市場並擴大投資範圍，期以創新作為經濟成長驅動力，持續打造國家的希望工程。

櫃買中心總經理李愛玲於會中進行專題演講表示，櫃買中心為世界交易所聯合會(WFE)正會員，長期以來對於扶植創新企業進入資本市場不遺餘力，迄今已扶植逾2,400家企業進入資本市場，被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，依據2023年4月 WFE的統計數據，櫃買中心上櫃主板掛牌家數在WFE會員中排名第13名，2022年度成交值週轉率排行第3名，在國際交易所間表現亮眼。

此外，櫃買中心具創櫃板、興櫃戰略新板、興櫃一般板及上櫃主板等多層次市場架構，企業可依其發展階段選擇適合板塊，對於具備技術但處於發展期尚未獲利的創新企業，亦可利用科技事業機制申請上櫃，藉由完整多元進入資本市場的途徑，協助企業發展茁壯。另為配合政府產業政策及與國際接軌，發揮上櫃公司群聚效應，櫃買中心自今年7月3日起新增綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等四大產業掛牌類別，以期吸引投資人關注創新科技及具特色發展上櫃公司，為資本市場持續增添動能。

櫃買中心表示進入資本市場除有利募集資金供營運發展外，更可提高公司的能見度及延攬優秀人才，協助公司業務拓展，達到永續發展的目標，未來櫃買中心仍將致力於提供企業更多元與便利的籌資管道，繼續發掘更多具成長性的創新企業，推動企業落實公司治理及促進企業永續發展，提供投資人和企業雙贏的優質市場平台。