櫃買中心同意福邦證券接受台聯電訊委託申請標購達亞股票
櫃檯買賣中心同意福邦證券股份有限公司（6026）接受台聯電訊股份有限公司（4905）委託，5月29日標購達亞國際股份有限公司（6762）(6762)普通股股票計4,600,000股，占達亞國際股份有限公司發行總股數17.77﹪。
投資人如欲參與標購，可於標購當日委託證券商於下午3時至4時參加競賣，每筆競賣申報至少1張，標購底價於標購當日競賣申報時間開始時（下午3時）宣布，標購底價以標購當日開始交易基準價上下15﹪幅度範圍內為限；投資人競賣申報價格以不超過標購底價之申報賣價較低者優先成交，並依各賣出委託所報價格依次成交。如申報之賣價相同，則按各委託申報數量之比例分配至整交易單位為止，如尚有餘量，再按電腦隨機排列順序依次成交，每筆委託以分配一交易單位為限，標購結果將於當日下午4時30分以後對外公告。
櫃檯買賣中心提醒，各證券商應於標購前檢測標購競賣申報系統是否與櫃檯買賣中心電腦主機連線無誤，俾確保標購作業順利進行，如有電腦傳輸問題，請迅即與櫃檯買賣中心聯絡，電話為（02）2369-9555轉交易部。
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