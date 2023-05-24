山富旅遊（2743）僅10天股價就翻倍！ 專家：若當時買一百張就能賺千萬
被疫情關了3年，迫不及待出國的旅客把山富旅遊（2743）第一季的獲利拱上7年新高，這個激勵人心的故事使得股價近10天翻了1倍。當然，這當中也參雜了不少空軍的眼淚。
2020年3月才上櫃的山富，一上來就遇到美股溶斷暴跌2000點，加上台灣隨後發布3級警戒，可以說整個「蜜月期」都在抗疫，股價最低跌到只剩10塊錢，差一步解了雞蛋水餃股的成就。
誰能想到，運勢如此坎坷的觀光股，3年後股價竟然可以從10塊變成127塊。老實說，這麼不講理的漲幅令我一度懷疑它是不是也沾上了當前最熱門的「人工智能」議題。
試想，當時1張只要1萬塊的股票，如今卻要12萬；如果買10張，就是賺超過100萬；如果買100張，那就是1000萬；賺錢是不是輕輕鬆鬆捏？
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當然，我是一張都沒買，單純酸葡萄而已。
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