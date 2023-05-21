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銳澤、盛新材料 將登興櫃

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

朋億*旗下小金雞銳澤實業去年獲利逾一個股本，今年下半年將辦理公開發行、計畫年底登錄興櫃，為明年股票轉上櫃做好準備。廣運集團旗下盛新材料瞄準電動車需求的化合物半導體材料碳化矽（SiC）市場，今年第3季將登錄興櫃。

資本額2.1億元的銳澤實業主要供應半導體廠二次配工程服務，是護國神山供應鏈。朋億持有銳澤51.3%股權，受惠半導體廠大擴產，銳澤去年交出每股獲利超過10元佳績。

銳澤主要為晶圓代工大客戶進行新竹、台中、台南廠等二次配工程，並規劃赴日設立子公司，就近服務客戶。二次配業務外，銳澤也切入氣體設備製造業務，竹南新廠已接到麥寮半導體客戶訂單。銳澤預計下半年股票公開發行，按部就班登錄興櫃及轉上櫃掛牌。

廣運旗下太極能源持股47.7%的盛新材料，實收資本額5億元，已獲鴻海集團鴻元國際入股10%，供應盛新材料長晶爐的廣運則持股約7.4%。主要產品為碳化矽（SiC）4吋及6吋基板，本季將完成65座長晶爐建置，並送國內外客戶驗證。

盛新材料去年營收368.5萬元，稅後純損2.96億元，每股純損6.4元。盛新規劃下季登錄興櫃。

興櫃 半導體

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