第1季財報出爐 近七成上櫃公司有獲利、65家上櫃公司每股盈餘逾2元

櫃買中心表示，上櫃公司應於2023年5月15日公告申報2023年第1季財務報告者共計810家，除駿熠電（3642）及昇華（4806）未於期限內完成公告申報外，其餘808家已全數完成。經統計上櫃公司112年第1季營收約5,998億元，較去年同期減少 684億元，減少幅度約為10%；另稅前淨利589億元，較去年同期減少207億元，減少幅度約為26%。

櫃買中心指出，上櫃公司2023年第1季獲利較去年同期成長之公司計有296家，約占上櫃公司37％，獲利成長金額前三大的產業分別為金融業、觀光事業及油電燃氣業。

每股稅後盈餘(EPS)方面，經統計EPS超過10元的公司計有3家，5元以上未達10元的公司計4家，2元以上未達5元的公司計58家，整體獲利上櫃公司共計533家，約占全體上櫃公司之66%，顯示有許多基本面穩健之的櫃公司值得投資人多加關注。

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