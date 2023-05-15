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櫃買中心偕凱基證券 舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心總經理李愛玲（前排左3）、凱基證券資深副總經理黃幼玲（前排中）及與會公司管理階層假臺北君悅酒店舉辦「推動優質企業上櫃宣導會」會場合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理李愛玲（前排左3）、凱基證券資深副總經理黃幼玲（前排中）及與會公司管理階層假臺北君悅酒店舉辦「推動優質企業上櫃宣導會」會場合影留念。櫃買中心／提供

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同凱基證券於5月15日舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，透過不同層面說明進入資本市場前之準備方向，協助公司就相關議題及早規劃準備，俾利順利進入櫃買市場。

櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心過去致力於扶植國內中小企業，並提供多層次市場，包括創櫃板、興櫃（含戰略新板）及上櫃主板市場，能符合各成長階段企業之籌資需求，除協助企業順利進入資本市場，也讓企業透過櫃買市場持續壯大規模及提升競爭力。櫃買市場相關制度多年來持續精進，已因應台灣中小企業發展形成多項特色產業聚落，企業能見度高且具備國際化規模及流動性，而近期櫃買市場成交值占整體市場成交金額比重也日益增加，顯見上櫃公司亦十分獲投資人關注。期望未來有更多優質企業加入櫃買家族的行列，透過櫃買市場資源持續強化公司經營體質，順利邁向永續轉型的目標。

凱基證券資深副總經理黃幼玲表示，櫃買中心為企業進入資本市場過程中最重要的合作夥伴，自設立以來致力於扶植台灣特色企業、活絡市場成交量，並積極與國際資本市場交流合作開拓新創業務，至今已成功協助二千多家公司進入資本市場，企業若能善加利用資本市場資源，如募資、擴充產線或業務、引進策略夥伴等，可幫助企業於未來發展的路上更成長茁壯以及更能因應未來更艱鉅的挑戰。

新創公司多是設立初期規模不大而逐步成長茁壯，在進入資本市場的過程中所面臨的問題，櫃買中心透過本次宣導會，直接與企業高階主管雙向溝通，幫助發行公司儘早釐清相關議題，並建議調整與改善的方向，期能加快具發展潛力之中小企業進入資本市場的腳步。

櫃買中心 資本市場 凱基證

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