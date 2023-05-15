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生技股添新血 啓弘生技登錄興櫃、盤中一度大漲38%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

生技股今（15）日一口氣分別在上櫃、興櫃市場各增添1檔生力軍，綠茵掛牌上櫃，順利展開蜜月行情，國內唯一病毒載體專業生技廠啓弘生技（6939）也正式登錄興櫃掛牌，登錄參考價57元，早盤以63元開出後一度拉升至78.9元，上漲21.9元，漲幅38.42%。

生技股添新兵，啓弘生技2016年5月成立，是財團法人生物技術開發中心的衍生公司，目前在汐止擁有國內唯一提供臨床試驗等級病毒載體廠；成立以來已自行開發腺相關病毒、慢病毒、腺病毒、與反轉錄病毒等病毒載體，另外也提供質體、客製化病毒載體、細胞庫及病毒庫等相關產品之品質測試服務。

啓弘生技去年營收2.53億元，年增57.1%，由於病毒載體的市場尚在起步階段，公司目前營收有90%來自於CRO（委託臨床試驗）業務，去年每股純益（EPS）1.01元。

啓弘生技董事長阮大同表示，正在竹北生醫園區打造全新的病毒載體GMP廠，預計明年投產後，可望成為亞洲病毒載體最重要的CDMO（委託開發與製造服務）基地。

啓弘生技早盤以63元開出，盤中低點為60元，高點則達78.9元，盤中漲幅逾2成。

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