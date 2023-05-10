本周兩檔興櫃新血登錄 輝創、格斯科技*明後日相繼掛牌

興櫃市場本周將再添兩檔新血，輝創（6722）預計明日登錄興櫃掛牌，格斯科技*（6940）則預計5月12日以每股30元登錄興櫃。

輝創成立逾40年，專注於車用電子之技術研發及生產製造，從早年的防盜、停車輔助到近年的ADAS（先進駕駛輔助系統），具備多重感測系統及攝像頭之整合能力，目前已是全球汽車電裝配備大廠。

富邦證券表示，輝創在「感測」領域備受國際車廠認可，主要產品包括超聲波雷達及盲區偵測系統等。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，輝創為ADAS感測系統主要供應商，為完善ADAS感測系統，不斷地研發新產品，包括自動煞車系統用雷達、毫米波雷達、Smart Key及駕駛人監測系統（DMS）等，目前已陸續開花結果並挹注營收

吳春敏說，隨著智慧電動車及自動駕駛車市場崛起，感測相關系統需求大幅成長，輝創電子主推最適化的ADAS解決方案，未來營運動能成長可期。

輝創總經理江世豐表示，自2015年起迄今，為日本知名車廠超聲波雷達重要供應商，顯示輝創優異的技術與服務獲得該客戶長期的肯定，已在智慧車電產業佔有重要地位。

根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）統計，全球2021年汽車電子市場約為2,350億美元，在淨零碳排的趨勢下，具自動駕駛功能的電動車將成市場主流。汽車電子產值預估在2028年挑戰4,000億美元，其中以汽車安全的產值成長最大，主要的成長動能來自ADAS系統的導入。隨著人們對於安全性與駕駛舒適性的需求不斷提升，ADAS市場規模預計在2030年將達到556.6億美元，2022年到2030年的複合年增長率為10.8%。

另外，電池族群也將添新兵，格斯科技*預計5月12日以每股30元登錄興櫃，股票每股面額為2.5元，董事長張忠傑表示，中壢廠預計第3季投產，初期產能達250MWh，預計到明年第3季，1GW產能可望全部滿載，在儲能應用陸續發酵下，預計今年營收將比去年優。

格斯科技*專注於高含金量的電池芯技術開發，從專業材料分析、電芯製造到模組開發提供完整的一站式服務；以製程難度與工藝技術最高的鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，進行大尺寸軟包電池芯與電池模組的生產，應用涵蓋工廠無人搬運車、電動機車、電動巴士、48V輕油電混合動力（MHEV）、電動車、船舶及節能趨勢下的儲能系統等。

格斯科技*目前已發行股數為213,967仟股，實收資本額5.35億元，去年營收4,950.9萬元，稅後淨損1.9億元，市場預估，在登錄興櫃後，最快將在今年底送件申請上市櫃。