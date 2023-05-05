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凡甲第1季獲利季減19% 今年目標改善毛利

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

凡甲（3526）今（5）日公布2023年第1季稅後純益7,964.9萬元，季減19.5%，年減49%，第1季每股稅後純益（EPS）為1.35元，去年第4季EPS為1.69元，去年同期EPS為2.64元。法人預估，凡甲今年營收持穩，以改善毛利為目標。

2023年第1季面臨庫存調整與傳統淡季的衝擊，使得凡甲第1季營收達4.28億元，年減30.6%，獲利同步衰退，隨著第2季開始，庫存調整漸告段落，凡假的車用產品，在中國大陸積極衝刺新能源車的帶動下，其BMS連接器出貨量可望提升，加上日系與歐系都有新客戶開始出貨，今年目標是車用產品營收，將繳出優於整體電動車的平均成長水準。

至於伺服器產品方面，法人認為，英特爾新平台帶動的轉換潮，會在2023年下半年發酵，帶動伺服器連接器出貨開始擴大。凡甲去年受到大陸封控影響，2022年伺服器產品營收小幅衰退，2023年有機會重回成長。

法人認為，凡甲2023年營收將持穩，重點在改善產品結構，提升毛利率。

營收 伺服器

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