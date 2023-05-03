大宇資插旗印度市場 今爆量攻漲停創8個月新高

遊戲股大宇資（6111）宣布插旗印度遊戲市場，成立印度子公司，今（3）日股價強勢攻上漲停83.6元，創下近8個月新高，盤中成交量逾1.3萬張，帶動其餘網龍、歐買尬、智冠等盤中股價表現亮眼。

去年印度政府將大陸遊戲全數下架，大宇資宣布進軍印度遊戲市場，並將於今年7月推出第一款手機遊戲「掠奪者」，此遊戲是與印度本土遊戲商共同開發的新手機遊戲，由大宇資印度子公司全權營運，目前內部估計可吸引400萬人次進行事前登錄，上市後若能獲得青睞，可望為大宇資帶來可觀的營收貢獻。

大宇資訊董事長凃俊光表示印度去年遊戲市場規模約30億美元，2020年開始顯著成長，印度加上巴基斯坦及孟加拉共有18.5億人，付費率15%至18%，市場發展前景看好；且大宇資旗下子公司安瑞-KY在印度市場深耕多年，資安產品在當地市占率已是第一名；在集團資源支援下，決定率先卡位印度市場。

大宇資3月營收3.48億元，月增235％，年增250％，第一季營收5.65億元，年增39.7％，皆創下新高；大宇資旗下轉投資的合正、全達、安瑞-KY、紅陽科技等公司，涵蓋第三方支付、IC通路、印刷電路板製造、資安；大宇資表示這些產業3月份皆有季底拉貨效應，對於3月營收有正面貢獻。