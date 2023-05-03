快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

大宇資插旗印度市場 今爆量攻漲停創8個月新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
大宇資訊董事長凃俊光。記者陳昱翔/攝影
大宇資訊董事長凃俊光。記者陳昱翔/攝影

遊戲股大宇資（6111）宣布插旗印度遊戲市場，成立印度子公司，今（3）日股價強勢攻上漲停83.6元，創下近8個月新高，盤中成交量逾1.3萬張，帶動其餘網龍、歐買尬、智冠等盤中股價表現亮眼。

去年印度政府將大陸遊戲全數下架，大宇資宣布進軍印度遊戲市場，並將於今年7月推出第一款手機遊戲「掠奪者」，此遊戲是與印度本土遊戲商共同開發的新手機遊戲，由大宇資印度子公司全權營運，目前內部估計可吸引400萬人次進行事前登錄，上市後若能獲得青睞，可望為大宇資帶來可觀的營收貢獻。

大宇資訊董事長凃俊光表示印度去年遊戲市場規模約30億美元，2020年開始顯著成長，印度加上巴基斯坦及孟加拉共有18.5億人，付費率15%至18%，市場發展前景看好；且大宇資旗下子公司安瑞-KY在印度市場深耕多年，資安產品在當地市占率已是第一名；在集團資源支援下，決定率先卡位印度市場。

大宇資3月營收3.48億元，月增235％，年增250％，第一季營收5.65億元，年增39.7％，皆創下新高；大宇資旗下轉投資的合正、全達、安瑞-KY、紅陽科技等公司，涵蓋第三方支付、IC通路、印刷電路板製造、資安；大宇資表示這些產業3月份皆有季底拉貨效應，對於3月營收有正面貢獻。

延伸閱讀

插旗印度市場題材發揮 大宇資早盤觸漲停

亞股5月天 走勢看漲

雙印股市 外資力挺

大宇資插旗印度 遊戲業首例

相關新聞

大宇資插旗印度市場 今爆量攻漲停創8個月新高

遊戲股大宇資（6111）宣布插旗印度遊戲市場，成立印度子公司，今（3）日股價強勢攻上漲停83.6元，創下近8個月新高，盤...

「櫃買市場業績發表會」5月10日起熱鬧登場

櫃買中心配合上櫃公司2023年第1季財務報告的公布，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自5月10日（周三）起連三...

櫃買市場業績發表會 5月10日起熱鬧登場

櫃買中心配合上櫃公司2023年第1季財務報告的公布，精心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，自5月10日（周三）起連三場於櫃...

藥局股輪動 大樹挑戰生技股后、杏一漲逾7%戰歷史新高

藥局股近日成為買盤競逐標的，指標股大樹（6469）在追價買盤推升下，股價來到425元，衝上歷史新高，直逼生技股后晶碩（6...

世界營運長尉濟時升任總經理 方略為董事長兼策略長

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（2）日舉行董事會通過經理人異動案，由營運長尉濟時接任總經理職務，董事長暨總經理...

大宇資插旗印度 遊戲業首例

遊戲研發商大宇資（6111）昨（2）日宣布，斥資逾1億元投資印度市場，併購當地遊戲開發團隊，並設立全資子公司星點，為台廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦