「櫃買市場業績發表會」5月10日起熱鬧登場

櫃買中心配合上櫃公司2023年第1季財務報告的公布，精心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，自5月10日（周三）起連三場於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心指出，櫃買市場最大族群為電子產業，故5月10日（周三）首先安排電子科技主題，邀請高科技產業專業統包工程廠商朋億*（6613）、半導體等電子零組件代理商茂綸（6227）及工業電腦設計製造廠商艾訊（3088）到場說明公司財務業務及產業概況。

櫃買中心表示，因應政府六大核心戰略產業推動方案，以智慧科技為基礎，持續推動產業創新，5月12日（周五）特別邀請三家智慧科技相關領域之公司，包括航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密（6829）、砷化鎵及磷化銦微電子磊晶片廠商IET-KY（4971）及通訊網路設備製造廠商普萊德（6263）。

櫃買中心提到，5月18日（周四）加碼推出第二場「電子科技」主題，邀請的公司有國內前三大電梯製造銷售廠商崇友（4506）、半導體設備零組件廠意德士（7556）及特用化學材料通路廠商崇越電（3388）。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，該列業績發表會主題豐富，後續還有富櫃200、電子科技(三)、物聯網應用及生技與資安等主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。