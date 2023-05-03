藥局股輪動 大樹挑戰生技股后、杏一漲逾7%戰歷史新高

藥局股近日成為買盤競逐標的，指標股大樹（6469）在追價買盤推升下，股價來到425元，衝上歷史新高，直逼生技股后晶碩（6491）寶座。並帶動同屬藥局股的杏一（4175）漲勢，盤中股價來到120元，漲幅逾7%，已逼近上櫃以來的歷史新高紀錄。不過，也有藥局股開始呈現漲多休息，興櫃股諾貝兒（6844）早盤股價下跌逾3%。

大樹在近日出爐的股東會營業報告書中表示，今年的兩個主要經營策略包括持續優化成功展店模式以及繼續執行三跨計畫。在展店方面，將依商圈大型及社區小型類型分別開展300及200家不同形式的門市，2025年的門市數量將達500家。

至於三跨計畫包含跨品牌、跨海外與跨產業也仍是今年的營運重點。包括持續引進與Sugi藥局等海外獨家代理商品，透過多樣化的商品形成公司的通路差異化，其次，兩年前跨界投資的寵物食品、寵物美容及醫藥照護，隨著寵物產業的蓬勃發展，相關各項需求產值亦相當可觀。而與Sugi藥局海外發展計畫也將逐步開展，將聯合雙方藥妝通路及品類複合經驗，提供海外市場轉型需求。

法人表示，大樹今年展店將以社區型門市為主，預計今年新開的60家新門市中，社區型將達40家，由於社區型門市銷售較多的保健藥品、健康照護產品，利潤較好，儘管社區型門市費用率亦較高，但營業利潤率仍高於商圈型店，有助大樹今年毛利率表現。

在海外發展方面，法人預期，大樹將透過授權加盟方式跨足中國，年底前有機會開設10家測試店，並會引進大樹及SUGI的商品。

至於大樹近年跨足的寵物事業，法人表示，目前大樹寵物店約來到8家門市，今年虧損金額可望較去年收斂。