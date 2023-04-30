環球晶、世界法說 本周聚焦

本周台股法說會聚焦上游半導體矽晶圓領域的環球晶、晶圓代工廠世界先進、IC設計廠天鈺、與記憶體廠群聯。外界除了觀察這些廠商的首季財報表現，也關注其對於本季與下半年的營運展望。

環球晶於5月2日舉行法說，該公司先前提到，看到有客戶仍繼續簽訂新長約、部分客戶縮短延遲拉貨天數這兩個偏向正面的訊息，但估計第2季營運的壓力可能仍比首季大一點。在零星的好消息中，客戶對下半年較保守的氛圍仍在。

環球晶首季合併營收為186.16億元，季增1.2％、年增14.1％。環球晶董事長徐秀蘭指出，估計到第2季底時，半導體的庫存調整就會到谷底，但這不代表第3季就可以V型反轉，還是必須看下半年的市場需求而定。

8吋晶圓代工廠世界先進則於5月3日召開線上法說會，屆時將釋出營運展望。世界先前公布3月合併營收約25億元，月增0.6%，但年減50.7％，公司說明是因客戶需求下降，累計今年首季營收約81.87億元，年減39.3%，財測達成公司原先目標。

法人預期，世界首季營運落底後，第2季營收將隨客戶庫存去化與回補而回升，有機會重回百億元規模之上，估計季增幅度將超過20%，後續營運也有望逐季回穩。

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案大廠群聯將在5月5日舉行法說會，市場關注該公司執行長潘健成將釋出最新的營運展望。

先前潘健成表示，現階段所有NAND晶片廠都面臨巨大獲利壓力，不會放任市況繼續惡化，換言之，景氣底部已不遠。

從營運面來看，群聯今年3月合併營收39.25億元，月增19.8%，連二月走揚，整體營運逐步回溫。

潘健成強調，當下系統整合廠庫存水位並沒有外界想像高，隨著全球主要NAND晶片廠陸續減產，不僅有助市場供需走向平衡，也將刺激市場價格回溫，系統整合廠考量價格上漲後採購成本提升，會開始積極備料，掀起庫存回補潮，並透過規格升級與推出新產品以刺激終端需求，有利於市場朝正向發展。

鴻海旗下的面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺也將於5月5日舉行法說會，該公司已先公布首季財報，第1季合併營收為39.35億元，季減4.7％、年減33.9％，歸屬母公司業主淨利為4.2億元，季增20.6％、年減72.1％，每股純益為2.26元。

天鈺先前提到，希望首季是今年的營運谷底，第2季業績應會增長。法人也評估，該公司本季表現有望增溫。