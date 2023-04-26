興櫃添新兵！明日一口氣有4家登錄興櫃掛牌

興櫃市場本周將新添5檔新血，今（26）日由國璽幹細胞打頭陣，明（27）日更是有4家同步登錄興櫃掛牌，包括兆聯實業、展逸、遠東生技、碩陽電機等，興櫃總掛牌家數將增達302家。

國璽幹細胞2004年成立，專注於幹細胞新藥及幹細胞技術之研發，目前有四項幹細胞新藥進入人體臨床試驗，其中治療肝硬化、腦中風和膝骨關節炎等三項新藥已邁入第二期臨床試驗。

國璽幹細胞積極佈局幹細胞產業鏈，並以幹細胞治療的整體方案提供者為使命，今日正式登錄興掛牌，股價開高走高，終場收在46.05元，為本周興櫃登錄的5家公司開出好采頭。

明（27）日則有4家公司同步登錄興櫃掛牌，兆聯實業為專業純水、廢水處理及回收系統供應商，專注於工業用水的回收與資源循環再利用，減少水資源耗竭；服務客戶涵蓋國內、外高科技各產業龍頭廠，為國內廢水回收系統與資源循環再利用的領導品牌。

兆聯實業2004年12月成立，提供客戶全方位水資源綠色解決方案，去年度營收100.33億元，每股純益7.18元，今年第1季營收22.13億元，前景持續看好；明日興櫃參考價為72元。

展逸為運動休閒股，業務範疇涵蓋全方位運動活動服務，包括運動賽事策劃、執行及活動舉辦、品牌行銷等，運動經紀有林書豪、王建民、郭泓志、陳金鋒等球星，還有此次世界棒球經典賽表現優異的林立、吉力吉撈·鞏冠、鄭宗哲等，另外，還有相關運動生活餐飲，客戶群包括國內外知名企業，且打造自有IP運動品牌BE HEROES。

展逸前十大股東中，董事長張憲銘家族持股近五成，股東還有中華開發、文創公司寬宏藝術（6596）、軒郁（6703）等；另外，必應創造（6625）也是股東之一；展逸明日將正式登錄興櫃掛牌，興櫃參考價55元。

遠東生技1990年2月成立，主要業務為保健食品研發、製造及銷售，及生醫試劑研發、製造及銷；董事長兼總經理為闕壯群，去年合併營收3.79億元，稅後 純益9,066萬元，每股純益（EPS）3.63元。

遠東生技1998年起，攜手長庚醫學大學跟台灣病毒專家施信如合作研究，近期更投入再生醫學應用開發；遠東生技擁有近40年的微藻養殖技術，並擁有多元藻種庫，進行專業研發與檢測，以追求高經濟附加價值的創新微藻科技應用為公司發展的主要核心價值。

遠東生技為專業的微藻應用生技研發製造公司，持續把對於微藻知識的掌握與前瞻的產業應用進行整合、創新以推動新事業拓展全球市場；遠東生技明日將正式登錄興櫃掛牌，興櫃參考價37元。

碩陽電機為國內高精密馬達傳動系統製造廠商，明日將登錄興櫃掛牌買賣，興櫃參考價28元；碩陽電機2002年創，成立初期主要從事高精密馬達傳動系統的開發製造與銷售，產品包含有刷馬達、無刷馬達及相關零組件，銷售全球累計超過50個國家，客戶涵蓋國際知名品牌。

碩陽表示，近年著眼於ESG的全面啟動，依長期策略規畫將投入Clean Machine領域，積極打造科技的碩陽，董事長林明昌指出，兩年前斥資2億元興建的碩陽二廠，預計今年7月完工，將全面展開AGV（無人搬運車）、AMR（自主移動機器人）投產，可望以「主力馬達」這個圓心點，向外拓展，帶動整體營收獲利穩定成長。

碩陽電機去年營收9.02億元，年增21.20%、營業利益0.79億元，年增241%，稅後純益0.8億元，年增158%，每股純益3.38元；今年第1季營收2.43億元，年增15.72%。