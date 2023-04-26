櫃買市場業績發表會 5月8日起八連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司2023年第1季及興櫃公司2022年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，日期分別為112年5月8日、10日、12日、18日、22日、24日、25及26日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，該系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題包含興櫃特色、富櫃200、智慧科技、電子科技、物聯網應用及生技與資安等，與會公司包含佑全-新（6929）（興櫃戰略新板）、勵威（5246）（興櫃一般板）、路易莎咖啡（2758）（興櫃一般板）、朋億*（6613）、茂綸（6227）、艾訊（3088）、千附精密（6829）、IET-KY（4971）、普萊德（6263）、崇友（4506）、意德士（7556）、崇越電（3388）、大學光（3218）、耕興（6146）、長聖（6712）、穩懋（3105）、上奇（6123）、神準（3558）、桓達（4549）、沛亨（6291）、新漢（8234）、太醫（4126）、倍力（6874）及奈米醫材（6612）等，共邀請24家上、興櫃公司參與，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，與會上櫃及興櫃公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法，投資人可以藉由業績發表會的平台，直接與多家公司高階主管面對面提問，長期以來櫃買市場業績發表會投資人參與都相當踴躍並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：https://www.tpex.org.tw）。