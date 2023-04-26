富邦證券輔導國璽幹細胞 4月26日興櫃掛牌

富邦證券輔導的國璽幹細胞應用技術股份有限公司（股票代碼：6704）預計於今(26)日登錄興櫃。國璽幹細胞專注於幹細胞新藥及幹細胞技術之研發，曾榮獲「國家藥物科技研究發展獎」、「國家新創獎」等獎項肯定，成效卓越。目前國璽幹細胞有四項幹細胞新藥進入人體臨床試驗，其中治療肝硬化、腦中風和膝骨關節炎等三項新藥已邁入第二期臨床試驗。國璽幹細胞在台深耕，積極佈局幹細胞產業鏈，並以幹細胞治療的整體方案提供者為使命。

富邦證券資深副總吳春敏表示，國璽幹細胞成立於2004年，致力於開發幹細胞藥物、技術用於治療難治疾病，並透過自行研發核心技術建立完整之「醫藥級幹細胞製劑生產技術平台」。該平台模組化打造包括幹細胞激活技術「Nigiro-Med®」、醫藥級幹細胞儲存服務及臨床細胞製劑品質檢測服務，所有過程均符合人體細胞組織優良操作規範(Good Tissue Practice, GTP)。國璽幹細胞掌握生產及製造能力，並與學術研究機構、醫院合作進行多方驗證，且多次通過衛福部食藥署實地訪查，極具競爭優勢。

國璽幹細胞「醫藥級幹細胞製劑生產技術平台」以專業且創新的幹細胞培育技術，透過模擬體內幹細胞微環境(Niche)的方法，開發出獨特的幹細胞激活技術「Nigiro-Med®」。國璽幹細胞董事長莊明熙指出，「Nigiro-Med®」能將幹細胞「原料」轉變成具有治療功能的幹細胞「藥物」，成功推出肝硬化幹細胞新藥-GXHPC1(清肝淨)、腦中風幹細胞新藥- GXNPC1(思益優)及膝骨關節炎幹細胞新藥- GXCPC1(軟實立)，並於臺灣執行人體臨床試驗。2021年糖尿病幹細胞新藥- GXIPC1(怡導速)，更通過越南衛生部(Ministry of Health of Vietnam)審查，於越南執行第一期人體臨床試驗，推動國璽幹細胞走向國際化。

根據Research and Markets指出，全球再生醫學市場規模急速成長，2020年至2030年的年複合成長率為13.99%，預計至2030年達到870.3億美元。由於幹細胞產業鏈結的完整度將左右幹細胞新藥開發的進展，國璽幹細胞是少數橫跨上、中、下游產業鏈的新藥開發公司，具高度整合並提供完善服務，以滿足客戶需求。此外，國璽幹細胞以幹細胞技術為平台，透過幹細胞保健食品和幹細胞儲存模式創造現金流，以自給自足方式，供應新藥開發費用，創造穩定的營運模式。隨著產業趨勢發展，國璽幹細胞未來營運成長可期。