快訊

港湖之爭！游淑慧自嘲11顆星難度任務 看高嘉瑜「卡歹命」

南韓減碳救星？首爾「綠建築」成網美打卡聖地

【獨家調查】霾葬大林蒲：16種致癌物圍城 694億遷村抹不去的罪

富邦證券輔導國璽幹細胞 4月26日興櫃掛牌

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券輔導的國璽幹細胞應用技術股份有限公司（股票代碼：6704）預計於今(26)日登錄興櫃。國璽幹細胞專注於幹細胞新藥及幹細胞技術之研發，曾榮獲「國家藥物科技研究發展獎」、「國家新創獎」等獎項肯定，成效卓越。目前國璽幹細胞有四項幹細胞新藥進入人體臨床試驗，其中治療肝硬化、腦中風和膝骨關節炎等三項新藥已邁入第二期臨床試驗。國璽幹細胞在台深耕，積極佈局幹細胞產業鏈，並以幹細胞治療的整體方案提供者為使命。

富邦證券資深副總吳春敏表示，國璽幹細胞成立於2004年，致力於開發幹細胞藥物、技術用於治療難治疾病，並透過自行研發核心技術建立完整之「醫藥級幹細胞製劑生產技術平台」。該平台模組化打造包括幹細胞激活技術「Nigiro-Med®」、醫藥級幹細胞儲存服務及臨床細胞製劑品質檢測服務，所有過程均符合人體細胞組織優良操作規範(Good Tissue Practice, GTP)。國璽幹細胞掌握生產及製造能力，並與學術研究機構、醫院合作進行多方驗證，且多次通過衛福部食藥署實地訪查，極具競爭優勢。

國璽幹細胞「醫藥級幹細胞製劑生產技術平台」以專業且創新的幹細胞培育技術，透過模擬體內幹細胞微環境(Niche)的方法，開發出獨特的幹細胞激活技術「Nigiro-Med®」。國璽幹細胞董事長莊明熙指出，「Nigiro-Med®」能將幹細胞「原料」轉變成具有治療功能的幹細胞「藥物」，成功推出肝硬化幹細胞新藥-GXHPC1(清肝淨)、腦中風幹細胞新藥- GXNPC1(思益優)及膝骨關節炎幹細胞新藥- GXCPC1(軟實立)，並於臺灣執行人體臨床試驗。2021年糖尿病幹細胞新藥- GXIPC1(怡導速)，更通過越南衛生部(Ministry of Health of Vietnam)審查，於越南執行第一期人體臨床試驗，推動國璽幹細胞走向國際化。

根據Research and Markets指出，全球再生醫學市場規模急速成長，2020年至2030年的年複合成長率為13.99%，預計至2030年達到870.3億美元。由於幹細胞產業鏈結的完整度將左右幹細胞新藥開發的進展，國璽幹細胞是少數橫跨上、中、下游產業鏈的新藥開發公司，具高度整合並提供完善服務，以滿足客戶需求。此外，國璽幹細胞以幹細胞技術為平台，透過幹細胞保健食品和幹細胞儲存模式創造現金流，以自給自足方式，供應新藥開發費用，創造穩定的營運模式。隨著產業趨勢發展，國璽幹細胞未來營運成長可期。

幹細胞 關節炎

延伸閱讀

國璽幹細胞 登錄興櫃

南俊國際5月18日以36元上櫃 中籤價差3.75萬、獲利逾倍

巧新（1563）股價回檔可以撿！PTT看好：利多有望漲停

「卡住」的細胞無法成熟 可能是頭髮變白確切機制

相關新聞

國璽幹細胞 登錄興櫃

興櫃市場今（26）日再添新兵。由富邦證券輔導的國璽幹細胞（6704），今日登錄興櫃。國璽幹細胞專注於幹細胞新藥及幹細胞技...

光頡 車用訂單大爆發

精密電阻廠光頡（3624）車用訂單大爆發，旗下韓系電動車客戶出貨優預期，原先估計全年出貨目標已提前達陣，加上後續追單源源...

普萊德拚盈餘 多管齊下

網通國際品牌普萊德科技（6263）宣布，全面執行綠能產品開發，打造再生能源供電網路智慧管理方案，並積極搶進全球工業網路、...

中光電影像產品出貨看俏

中光電（5371）總經理林惠姿昨（25）日表示，展望第2季，節能產品有筆電標案急單，PC市況仍低迷，預估出貨呈微幅成長。...

中光電子公司機器人業務 報捷

中光電（5371）旗下投影機品牌大廠Optoma Holding Limited（奧圖碼科技）將規畫公開發行，並申請在倫...

安勤訂單能見度看到Q3

工業電腦廠安勤（3479）昨（25）日舉行法說會，展望後市，對第2季營運審慎樂觀，目前訂單能見度超過一季度至第3季，看好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦