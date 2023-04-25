富邦證券輔導國璽幹細胞4月26日興櫃掛牌 專注新藥與技術研發

富邦證券輔導的國璽幹細胞應用技術股份有限公司（6704）預計於4月26日登錄興櫃。國璽幹細胞專注於幹細胞新藥及幹細胞技術的研發，曾榮獲國家藥物科技研究發展獎、國家新創獎等獎項肯定，成效卓越。

目前國璽幹細胞有四項幹細胞新藥進入人體臨床試驗，其中，治療肝硬化、腦中風和膝骨關節炎等三項新藥已邁入第二期臨床試驗。國璽幹細胞在台深耕，積極布局幹細胞產業鏈，並以幹細胞治療的整體方案提供者為使命。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，國璽幹細胞成立於2004年，致力於開發幹細胞藥物、技術用於治療難治疾病，並透過自行研發核心技術建立完整的醫藥級幹細胞製劑生產技術平台。該平台模組化打造包括幹細胞激活技術「Nigiro-Med®」、醫藥級幹細胞儲存服務及臨床細胞製劑品質檢測服務，所有過程均符合人體細胞組織優良操作規範(Good Tissue Practice, GTP)。國璽幹細胞掌握生產及製造能力，並與學術研究機構、醫院合作進行多方驗證，且多次通過衛福部食藥署實地訪查，極具競爭優勢。

國璽幹細胞「醫藥級幹細胞製劑生產技術平台」以專業且創新的幹細胞培育技術，透過模擬體內幹細胞微環境(Niche)的方法，開發出獨特的幹細胞激活技術「Nigiro-Med®」。

國璽幹細胞董事長莊明熙表示，「Nigiro-Med®」能將幹細胞「原料」轉變成具有治療功能的幹細胞「藥物」，成功推出肝硬化幹細胞新藥-GXHPC1(清肝淨)、腦中風幹細胞新藥- GXNPC1(思益優)及膝骨關節炎幹細胞新藥- GXCPC1(軟實立)，並於台灣執行人體臨床試驗。2021年糖尿病幹細胞新藥- GXIPC1(怡導速)，更通過越南衛生部(Ministry of Health of Vietnam)審查，於越南執行第一期人體臨床試驗，推動國璽幹細胞走向國際化。

根據Research and Markets，全球再生醫學市場規模急速成長，2020年至2030年的年複合成長率為13.99%，預計至2030年達到870.3億美元。由於幹細胞產業鏈結的完整度將左右幹細胞新藥開發的進展，國璽幹細胞是少數橫跨上、中、下游產業鏈的新藥開發公司，具高度整合並提供完善服務，以滿足客戶需求。此外，國璽幹細胞以幹細胞技術為平台，透過幹細胞保健食品和幹細胞儲存模式創造現金流，以自給自足方式，供應新藥開發費用，創造穩定的營運模式。隨著產業趨勢發展，國璽幹細胞未來營運成長可期。