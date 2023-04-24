再生醫療雙法通過在即 訊聯改寫逾11年新高

再生醫療雙法力拚本會期過，今天相關股齊步勁揚，其中長聖（6712）表現強勢，盤中漲幅一度來到4.5%，另外訊聯（1784）同樣受到題材帶動，盤中一度觸及漲停，改寫逾11年新高，其餘包括三顧（3224）、基亞（3176）及創源（4160）等也都有不錯的表現。

《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》(合稱再生醫療雙法) 上周五（21）在立院進行朝野協商未取得共識，委員會將於本周再進行討論，隨本會期可能過關，相關個股也因此熱門議題而展開表現。

今（24）日細胞治療概念股表現亮眼，其中長聖表現強勢，盤中漲幅一度來到4.5%。目前逾百件細胞治療核准計畫中，長聖申請比重過半，且長聖日前宣布與中國附醫合作開發異體細胞CAR-T治療技術，突破全球技術瓶頸，可治療肺癌、乳癌及大腸癌等實體瘤。

長聖評估在再生醫療雙法通過後，長聖多項產品將使用健康捐贈者的細胞，來製造大量的細胞治療產品並同時進行檢驗，此法能降低細胞治療成本，也能夠提高治療效果。

長聖3月營收4,466萬元，月增14.37%，年增15.88%，為歷年同期新高，2022年營收6.27億元，年增42.9%，去年度擬配發3元股利，包括現金2元、股票1元。

訊聯3月營收1億1,287萬元，月增48.41%，年增27.1%，創下新高。訊聯宣布與國內獸醫師合作，全台首例使用外泌體加間質幹細胞，治療馬匹肌腱韌帶損傷，此外，訊聯在伴侶動物與大型動物的慢性腎臟病與骨關節炎等適應症治療上也取得亮眼成果。訊聯今日股價開56.9元，盤中最高來到61.4，一度觸及漲停，盤中漲幅來到5.36%。

三顧自2017年從日本CellSeed公司取得自體細胞層片技術授權之後，日前再和另一日本公司Cyfuse簽合作備忘錄（MOU）。為了打造三顧為亞洲最強的細胞治療中心，至今年底前三顧與海外合作的公司將達到五家以上。