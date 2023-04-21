「興櫃公司業績說明會」5月8日登場

為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司112年4月底前陸續公布111年度財務報告，櫃買中心將於5月8日下午2：00假櫃買中心11樓舉辦「興櫃公司業績說明會」。透過此說明會興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通之機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息>櫃買活動>報名活動」)。

本次說明會邀請3家極具特色之興櫃公司，分別為經營連鎖藥局通路之佑全藥品股份有限公司(6929，興櫃戰略新板)、從事晶圓探針卡及光電產業驅動IC之元件製造商勵威電子股份有限公司(5246，興櫃一般板)，以及連鎖咖啡品牌商路易莎職人咖啡股份有限公司(2758，興櫃一般板)。

佑全藥品股份有限公司旗下擁有三大連鎖藥局通路，包含佑全保健藥妝、健康人生藥局及札幌藥妝等，主要從事醫療保健產品之批發、進口與銷售，產品包括西藥、中藥、保健食品及美容保養品等，110年度及111年度營業收入分別為2,794,071千元及3,302,732千元，稅後淨利分別為38,794千元及100,054千元，每股盈餘分別為0.97元及2.40元。

勵威電子股份有限公司主要提供半導體及LCD面板產業之測試方案，亦跨足光電及被動元件測試，並取得CIS N Type探針卡相關專利，產品包括探針卡、測試載板、IC測試座及檢測設備等，110年度及111年度合併營業收入分別為770,850千元及1,108,914千元，歸屬於母公司業主之合併稅後淨利分別為42,777千元及56,446千元，每股盈餘分別為1.50元及1.95元。

路易莎職人咖啡股份有限公司主係以「路易莎咖啡」作為連鎖品牌並經營連鎖咖啡簡餐，店內提供咖啡飲品、茶類飲品、糕點、輕食、咖啡豆及其他相關商品為主，供消費者於店內用餐或外帶，110年度及111年度合併營業收入分別為1,878,658千元及2,170,022千元，歸屬於母公司業主之合併稅後淨利分別為88,879千元及103,145千元，每股盈餘分別為4.39元及5.03元。

有關前述3家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有精彩的介紹，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>最新訊息>櫃買影音>法人說明會/業績發表會」)供投資人點閱觀看。