快訊

獨／郭台銘悄悄到高雄 踏入綠營票倉搏感情

載到槍手又遇塞車逃不了…運將親眼目睹「開51槍」 嚇到踩油門都卡住

「星艦」歷史性首次升空數分鐘爆炸 SpaceX曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽籤前夕小股東哭了 長園科公告「全體董事放棄認購現增」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）今（20）日下午5點公告，「現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購」，讓參加抽籤的小股東欲哭無淚，「第一次這麼不想被抽到」。

鋰鐵電池廠長園科今（20）日下午5點公告，「現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購」。圖／取自公開資訊觀測站
鋰鐵電池廠長園科今（20）日下午5點公告，「現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購」。圖／取自公開資訊觀測站

長園科從周一（17日）辦理現增公開申購，申購期為該日至4月19日，預計4月21日抽籤，新股在5月2日上櫃，每股承銷價33.5元，以當時收盤價50.7元計算，中籤潛在獲利17,200元，報酬率51.34%。

根據公開資訊觀測站顯示，長園科公告，本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一 以上。董監事放棄認購原因為「投資策略考量及理財規劃」。

抽籤前夕PTT網友紛紛驚呼，「罕見，發生啥事」、「塊陶阿」、「你要早講啊！」，更批「這太扯了吧」，大批網友急喊「靠，第一次這麼不想被抽到」，大家紛紛回應「靠X，我有參加申購」、「都扣錢才公告，真的很…」、「200多張很難中啦」、「中籤率0.06%應該不用怕」，還有人嘲諷「高檔增資，笑死」、「一定是讓利啦~不想賺太多」。

但也有人推測「私下有新金主要入股吧，走走形式流程而已」，安慰說「申購價才33塊也不可能跌那麼多」。

PTT 電池模組 增資 認購

延伸閱讀

增資新股抽起來 玉山金一次抽2張、潛在獲利逾萬元

「不參與玉山金（2884）抽籤！」 他曝光2原因：抽股票有點像搶銀行

相關新聞

抽籤前夕小股東哭了 長園科公告「全體董事放棄認購現增」

鋰鐵電池模組廠長園科今（20）日下午5點公告，「現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一 以上，並洽特定人認購」，讓參加抽籤的小股東欲哭無淚...

博晟生醫攻漲停領生技股撐盤 法人：生技股可這樣挑選

今（20）日盤中近期漲多股拉回，資金轉往生技醫療股，博晟生醫（6733）、雙美攻上漲停，科妍、佰研、台微醫、長佳智能等盤...

德微 本季獲利看增三成

二極體廠德微（3675）董事會昨（19）日通過今年首季財報，稅後純益7,540萬元，年減30.38%，每股純益1.7元，...

富驊前二月EPS 0.26元

伺服器機殼廠富驊（5465）昨（19）日公布2月自結稅後純益2,900萬元，年增91%，每股純益0.2元，累計今年前二月...

華電網 正向看今年營運

華電網（6163）以電信網路起家，在全球5G產業鏈發展下，轉變成為推動數位轉型的創新服務商，去年受到疫情影響，全年營運出...

立碁攻新應用 買盤挺

LED產業有望在下半年走出谷底，有些業者第2季營運可望見到回溫，積極鎖定利基市場的立碁（8111）持續布局新應用，市場看...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦