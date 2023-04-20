抽籤前夕小股東哭了 長園科公告「全體董事放棄認購現增」

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）今（20）日下午5點公告，「現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購」，讓參加抽籤的小股東欲哭無淚，「第一次這麼不想被抽到」。

鋰鐵電池廠長園科今（20）日下午5點公告，「現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購」。圖／取自公開資訊觀測站

長園科從周一（17日）辦理現增公開申購，申購期為該日至4月19日，預計4月21日抽籤，新股在5月2日上櫃，每股承銷價33.5元，以當時收盤價50.7元計算，中籤潛在獲利17,200元，報酬率51.34%。

根據公開資訊觀測站顯示，長園科公告，本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一 以上。董監事放棄認購原因為「投資策略考量及理財規劃」。

抽籤前夕PTT網友紛紛驚呼，「罕見，發生啥事」、「塊陶阿」、「你要早講啊！」，更批「這太扯了吧」，大批網友急喊「靠，第一次這麼不想被抽到」，大家紛紛回應「靠X，我有參加申購」、「都扣錢才公告，真的很…」、「200多張很難中啦」、「中籤率0.06%應該不用怕」，還有人嘲諷「高檔增資，笑死」、「一定是讓利啦~不想賺太多」。

但也有人推測「私下有新金主要入股吧，走走形式流程而已」，安慰說「申購價才33塊也不可能跌那麼多」。