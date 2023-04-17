資訊服務類股帶頭衝 普鴻開盤飆漲停

數位轉型及元宇宙應用帶來的「元工廠」趨勢熱轉，對資訊整合服務需求大開，軟體廠普鴻（6590）產品買氣噴發，業績動能強勁。今（17）日開盤即衝上漲停，上漲8.8元、漲幅9.93%，股價97.4元，相當驚人。

據了解，普鴻本身主要提供銀行業電子支付系統、行動支付系統、資安系統、加解密系統等，並且其擁自有品牌及產品，可看作本土獨立軟體供應商(ISV)，客戶涵蓋央行、相關主管機關及國內多家大、中、小型銀行及純網銀，2018年上櫃。

普鴻指出，目前旗下產品主要分為：支付應用、金融應用、資訊安全、委外服務，共四大產品線。且長期深耕於財務金融科技完整解決方案的服務，提供客戶支付應用、行動支付以及資訊安全等產品服務，在地的服務以及提供客製化的產品服務優勢，已站穩台灣Fintech領域的市場與技術領先地位。

普鴻強調，有鑑於支付及清算系統是促進一國經濟體系及金融市場發展的重要基礎，公司長期深耕金融業客戶，以專業的產業知識與創新卓越的技術，專注於支付清算與資訊安全的系統研發，為客戶提供穩定且優質的服務，期許自己成為銀行客戶之策略夥伴，共創雙贏。

展望未來，普鴻表示，團隊將持續發揮研發創新的價值，除了原本擅長的技術創新，將致力將服務推向前端的使用者，協助客戶整合商流、金流、資訊流，以達到跨業、跨界之目標。