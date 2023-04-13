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櫃買赴星引資重磅出擊 外資熱烈回響佳評如潮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心總經理李愛玲（前排右4）、上櫃監理部協理林婉蓉（後排右3）及凱基證券總經理方維昌（前排右5），於新加坡與參加法說會之上櫃公司代表環球晶發言人彭欣瑜（前排右1）、新普財務長魏靖文（前排右2）、中美晶發言人李崇偉（前排右3）、精測總經理黃水可（前排左4）、胡連IR經理高士翔（後排右1）、譜瑞-KY副總張祐銘（後排右2）、力旺董事陳莉菁（後排右5）、大學光IR經理張羽儀（後排右6）、雙鴻發言人陳玉玲（後排左1）等人合影。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理李愛玲（前排右4）、上櫃監理部協理林婉蓉（後排右3）及凱基證券總經理方維昌（前排右5），於新加坡與參加法說會之上櫃公司代表環球晶發言人彭欣瑜（前排右1）、新普財務長魏靖文（前排右2）、中美晶發言人李崇偉（前排右3）、精測總經理黃水可（前排左4）、胡連IR經理高士翔（後排右1）、譜瑞-KY副總張祐銘（後排右2）、力旺董事陳莉菁（後排右5）、大學光IR經理張羽儀（後排右6）、雙鴻發言人陳玉玲（後排左1）等人合影。櫃買中心／提供

櫃買中心4月13日偕同凱基證券共同率領大學光（3218）、雙鴻（3324）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）、新普（6121）、胡連（6279）、環球晶（6488）及精測（6510）等九家優質上櫃公司，前進新加坡舉行名為「2023台灣企業日」的法人說明會，吸引了近130人次的外資機構投資人進行近70場的會議，由於這是新冠疫情後櫃買中心首次在新加坡舉辦的法人說明會，外資機構法人參與踴躍且反應熱烈。

櫃買中心表示，本次的法人說明會不但安排了上櫃公司與外資機構法人的直接面對面會談，為增進外資法人對櫃買市場瞭解，在13日法說會當天櫃買中心特別安排了交流餐會，由總經理李愛玲率同仁向與會機構法人介紹櫃買市場的特色與優勢，並分享櫃買中心在推廣ESG相關金融商品的努力與成果。李愛玲進一步表示，櫃買中心長久以來致力於發展為「多層次且全方位的交易所」，除具有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等優勢外，在ESG及綠色金融推動方面，也取得良好的成果，相當值得外資法人持續關注，也期待更多國際資金活水進入櫃買市場。

李愛玲在活動期間，還特地拜訪了當地經營有成的優質企業，櫃買中心表示，透過此次參訪的雙向交流，除了增進當地企業及經營團隊對台灣資本市場的認識，也期待其與臺灣資本市場鏈結，擴大營運規模，而受訪的優質企業亦對櫃買中心的到訪表示感謝，並表示對台灣資本市場制度與特色留下深刻印象，表達了對加入櫃買市場的高度興趣。

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