高端疫苗、奈米醫材漲停 法人：這類生技股有表現機會

高端疫苗（6547）開發的高端腸病毒71型（EV71）疫苗取得衛福部食藥署（TFDA）新藥查驗登記通過核准函，今（13）日股價盤中衝上漲停63元，上漲5.7元、漲幅9.95%，帶動生技股表現，3月營收開高的雙美、奈米醫材股價也衝上漲停。華南投顧董事長儲祥生表示，生技股在公布業績與蓋新廠時會有較大表現機會，短線上股價快速反應向上的股票可獲利了結，還未反應的股票可放中長線操作，標的挑選需關注有獲利或是背後集團較大的企業。

儲祥生說，生技族群輪動時機為電子族群休息時，生技股不像以往單單著重於新藥研發，近期開始像是一些再生醫療、醫療器材、隱形眼鏡以及CDMO業務相關的股票都逐漸有在獲利。標的挑選上需關注其獲利基本面，或是其背後集團是否夠大，因為生技研發需要較多金費，而表現時機通常為公佈獲利與新廠落成時，因為新廠落成後會增加業績，投資人需關注個別公司狀況。

生技醫療股：雙美、奈米醫材、基亞、訊聯、永昕、晶碩、保瑞、台康生技、長聖、鈺緯、益得、中裕、麗豐-KY、視陽。