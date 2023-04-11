昇華、駿熠未如期申報去年財報 櫃買處以違約金
櫃買中心表示，昇華娛樂傳播股份有限公司（4806）未於規定時限前公告申報2022年度財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師查核報告及財務報告附註揭露等相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，對該公司處以違約金新台幣1萬元。
此外，駿熠電子科技（股）公司（3642）未於規定時限前公告申報2022年度財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師查核報告（含關鍵查核事項）及財務報告附註揭露相關事項，爰依資訊申報作業辦法之規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣1萬元。
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