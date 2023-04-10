先進製程需求帶動 閎康3月營收創新高

半導體檢測大廠閎康（3587）公布3月營收為4.1億元，月增10.84%、年增24.19%，累計前3月營收為11.41億元，較去年同期成長27.66%。閎康表示，季營收與月營收皆創歷史新高，成長主要來自國際客戶開案量增加及先進製程需求帶動，預期將維持強勁成長動能，未來營收將明顯季增。

閎康表示，根據過去半導體產業景氣循環的規律，大約每3~4年會有一波持續2~3個季度的庫存調整，此波半導體庫存調整的跡象在2022年中正式開始，根據歷史記錄，可以預期在今年上半年市況將恢復正常，最近整體供應鏈也確實出現了一些小幅回補庫存的好消息。

閎康表示，因應地緣政治因素，國際品牌大廠正持續進行分散供應鏈，晶片供應鏈移出中國大陸及中國大陸業者要求晶片去美化，全球晶片生產鏈分化為中美二大陣營的趨勢將成為今年的常態。總體而言，預期市況將在上半年觸底後回升，以閎康近期接單來看，亦有感受到客戶開案積極，整體訂單量升溫的狀況。

閎康表示，雖然部份產業庫存調整仍在進行，然而先進製程的推進並未受產業景氣影響，尤其自ChatGPT去年底爆紅後，人們開始更加關注AI 的發展與應用。由於AI應用要高速處理大量數據並快速執行指令，因而相關晶片皆需以最先進的製程打造，開發過程中相當倚重MA（材料分析）及FA（故障分析），檢測實驗室的角色愈發重要。

閎康表示，目前仍在研發中的2奈米製程，根據晶圓代工大客戶的規劃，預計在2024年下半年進入風險性試產。２奈米製程為首個採用GAA（環繞閘極）電晶體架構的製程，也是業界首次採用高數值孔徑（High-NA）極紫外光（EUV）微影技術的先進製程節點，電晶體架構與曝光設備的同時改變，預期開發過程將充滿挑戰與難度，勢必加深檢測分析需求，由於閎康具備技術領先與實驗室布局的優勢，可望帶來新一波營運動能。