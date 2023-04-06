上櫃2022年度財務報告形式審閱結果 這4家恢復普通交割

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2022年度財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有2家，應調整交易方式計有10家，並自4月10日起實施。其中4家公司包括御頂（3522）、寶得利、世紀及康呈恢復普通交割方式交易。

調整交易方式之公司及原因如下：一、新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券：昇華、駿熠電。昇華未依規定期限公告申報2022年度財務報告，故停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。駿熠電前因未依規定期限公告2022年第3季財務報告，已自2022年11月17日起停止在證券商營業處所買賣，今因其未依規定期限公告申報2022年度財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

二、新增為變更交易方法之上櫃有價證券：及成、大略-KY及辣椒。及成因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。大略-KY因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，故新增為變更交易方法。辣椒因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，故新增為變更交易方法。

三、繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：泰偉。泰偉因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

四、繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：合邦及洛碁。合邦及洛碁等2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

五、恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：御頂、寶得利、世紀及康呈。御頂、寶得利、世紀及康呈等4家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。