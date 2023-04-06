櫃買中心自4月20日起 舉辦債券市場宣導會

為推廣綠色永續投融資理念、推動永續發展債券、債券ETF及國際債券業務，以及宣導各類債券資訊申報作業，以健全債券市場發展，與提升發行人資訊揭露完整性，櫃買中心自2023年4月20日至4月26日，分別於高雄(4/20)、台中(4/21)、新竹(4/24)、台北(4/26)舉辦四場債券市場宣導說明會。

櫃買中心表示，債券市場宣導說明會是一年一度債券市場參與者引頸期盼的會議，這次宣導內容包括可持續發展連結債券(SLB)、永續發展專項資金債券、債券ETF、國際債券、外幣結構型金融債券及各類債券的資訊申報作業等共六項主題，歡迎發行人、中介機構、機構投資人等踴躍報名參加。另為協助各地方政府以發行永續發展政府債券方式籌措所需資金，這次會議亦將說明政府機構如何發行永續發展政府債券，歡迎各地方政府機關多加利用。

櫃買中心提醒，宣導會自3月31日起開放網路報名，因名額有限，請各公司及早報名，另會後簡報及影音檔將自5月2日起置於櫃買中心網站供線上閱覽，詳情請至櫃買中心網站查詢。