黑板比綠板更護眼！曙光女中與清大、台大醫攜手發表護眼保健研究成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹市私立曙光女中與國立清華大學、台大新竹分院攜手合作，發表五項以「好光」為主之研究成果，新竹市長高虹安應邀出席成果發表會。竹市府／提供
新竹市私立曙光女中與國立清華大學、台大新竹分院攜手合作，發表五項以「好光」為主之研究成果，新竹市長高虹安應邀出席成果發表會。竹市府／提供

新竹市私立曙光女中科學探索社成員，在國立清華大學特聘教授周卓煇指導下，偕台大新竹醫院眼科醫生葉伯廷，發表共同合作研究結果。用實驗數據證實「好光」對護眼的功效，並打破傳統迷思，其實「黑板」要遠比「綠板」更護眼。

對此研究成果，曙光女中校長魯明鳳表示，校學將啟動將綠板重新粉刷為黑板作業、並響應新竹市政府推動的「班班有大屏」政策。

新竹市長高虹安也應邀出席成果發表會，她表示，護眼議題是教育工作很重要的一環，除了透過科學研究方法為學生視力保健找到更好的方法之外，也培養學生跨領域學習、鼓勵多元發展，可說是108課綱的最佳典範。

發表會展出五項基於「好光」的研究成果，包括「入夜看書用燭光 心跳變緩睡眠好」、「以訛傳訛錯很久 黑板較綠板畫質優」、「教學用螢幕誰護眼誰好？就看誰的解析度高」、「變色眼鏡護眼效果 令人聞之變色」、「白光檯燈變身護眼光源省錢法」。

高虹安表示，讓她印象最深刻的作品，包含「黑板」與「綠板」對眼睛的差異、教學使用解析度高之大螢幕比投影機更護眼等。她說，這些實驗研究推翻過去陳舊觀念，更重要的是，讓孩子們發揮實驗精神、將所學應用於日常生活，也希望在老師、教授及業師的指導下，未來能夠實際應用在醫學領域或產品開發上。

周卓煇表示，從全球學術研究的角度來看，這些成果幾乎都是創新的，甚至有些還是原創的，學生們透過實作、研究有豐富的成果，也期待這些成果能對保護眼睛產生實質的幫助。台大醫院新竹分院葉伯廷醫師也說，周卓煇教授團隊在護眼的研究領先全球，希望也能透過自己在眼科方面的專業，與周卓煇教授一同守護大家的眼睛。

新竹市長高虹安對「以訛傳訛錯很久．黑板較綠板畫質優」研究成果印象深刻。竹市府／提供
新竹市長高虹安對「以訛傳訛錯很久．黑板較綠板畫質優」研究成果印象深刻。竹市府／提供

台大醫院

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