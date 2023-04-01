黑板比綠板更護眼！曙光女中與清大、台大醫攜手發表護眼保健研究成果

新竹市私立曙光女中科學探索社成員，在國立清華大學特聘教授周卓煇指導下，偕台大新竹醫院眼科醫生葉伯廷，發表共同合作研究結果。用實驗數據證實「好光」對護眼的功效，並打破傳統迷思，其實「黑板」要遠比「綠板」更護眼。

對此研究成果，曙光女中校長魯明鳳表示，校學將啟動將綠板重新粉刷為黑板作業、並響應新竹市政府推動的「班班有大屏」政策。

新竹市長高虹安也應邀出席成果發表會，她表示，護眼議題是教育工作很重要的一環，除了透過科學研究方法為學生視力保健找到更好的方法之外，也培養學生跨領域學習、鼓勵多元發展，可說是108課綱的最佳典範。

發表會展出五項基於「好光」的研究成果，包括「入夜看書用燭光 心跳變緩睡眠好」、「以訛傳訛錯很久 黑板較綠板畫質優」、「教學用螢幕誰護眼誰好？就看誰的解析度高」、「變色眼鏡護眼效果 令人聞之變色」、「白光檯燈變身護眼光源省錢法」。

高虹安表示，讓她印象最深刻的作品，包含「黑板」與「綠板」對眼睛的差異、教學使用解析度高之大螢幕比投影機更護眼等。她說，這些實驗研究推翻過去陳舊觀念，更重要的是，讓孩子們發揮實驗精神、將所學應用於日常生活，也希望在老師、教授及業師的指導下，未來能夠實際應用在醫學領域或產品開發上。