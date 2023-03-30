星宇股價連漲2天！他想「賣在55」解套 網看心態笑了：一套再套

星宇航空去年每股虧損3.47元，估算每股淨值只剩3.26元，董事會通過不配發股利，但是消息傳出後，星宇股價連兩天上漲，29日以32.5元開出，一度拉升至34.9元，盤中漲幅逾3%。投資人嗨喊「可以解套了」，期望可以賣在55元，卻被其他人潑冷水狠酸「果然是好股，值得一套再套」。

一名網友在論壇Dcard發問「星宇484可以解套了」，他表示，「先說我套在48塊10張，依照現在的漲幅，應該跟上次一樣很快就可以破50吧，如果賣在55有沒有可能？」

其他網友則狠酸「越發這種文越解不了」、「你如果在28塊買30張攤平，今天已經解套了」、「已經被套一次了，還妄想可以到55，果然是好股值得一套再套」、「底部反彈拉一根陽，期待奇蹟會不會讓你解套」、「我看一半，40」、「你有沒有想過跟你一起套在上面的有多少人？」、「前面大量，38就難了啦」。

星宇航空去年營收33.62億元，年增322%，主要受疫情的影響，不過，去年10月間政府邊境管制開放，去年第4季稅後虧損10.42億元，相較前3季虧損已有縮小，全年稅後淨虧損52.71億元，每股虧損3.47元，董事會通過不配發股利。

根據星宇航空公布的期末歸屬於母公司業主權益為59.05億元換算，每股淨值只剩3.26元；股東會預計6月30日召開，統計從開業至去年累計虧損已達121.42億元，已超過資本額181億元的一半，股東會將報告累計虧損達實收資本額二分之一及健全營運計畫的執行情形。