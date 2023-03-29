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利空出盡？星宇航空每股淨值剩3.26元、股價連漲兩天

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為星宇航空示意圖。報系資料照片
圖為星宇航空示意圖。報系資料照片

星宇航空去年每股虧損3.47元，估算每股淨值只剩3.26元，董事會通過不配發股利，但是消息傳出後，星宇股價連兩天上漲，今（29）日以32.5元開出，一度拉升至34.9元，盤中漲幅逾3%。

星宇航空去年營收33.62億元，年增322%，主要受疫情的影響，不過，去年10月間政府邊境管制開放，去年第4季稅後虧損10.42億元，相較前3季虧損已有縮小，全年稅後淨虧損52.71億元，每股虧損3.47元，董事會通過不配發股利。

根據星宇航空公布的期末歸屬於母公司業主權益為59.05億元換算，每股淨值只剩3.26元；股東會預計6月30日召開，統計從開業至去年累計虧損已達121.42億元，已超過資本額181億元的一半，股東會將報告累計虧損達實收資本額二分之一及健全營運計畫的執行情形。

星宇今日以32.5元開高後走高，一度拉升至34.9元，盤中漲幅3.59%，雖然有每股淨值僅剩3.26元的利空衝擊，但股價連續兩天上漲。

股東會 淨值

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