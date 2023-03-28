生醫族群 三題材簇擁

國內生醫族群第2季成長動能蓄勢待發，法人分析，生技製藥族群第2季將有三大題材，一是外銷成長公司，二是「再生醫療雙法」受惠的細胞治療公司；三是新藥解盲取證及授權公司。

以外銷為主的美時，去年獲利成長一倍以上，今年第2季起台灣、東南亞市場業務應有不錯的成長空間。

此外，學名藥廠南光出貨日本的骨鬆新藥，及對中國大陸的抗炎減敏藥第2季的業績將比首季更旺，南光另一降腦壓藥今年也機會通過中國大陸一致性評價，並拿到大單；新藥公司合一傷口外用乳膏已取得美國、印度等國家醫材銷售許可，法人預期美國市場近期有望授權銷售夥伴，並開始銷售。

「再生醫療雙法」拚本會期過關，等到法案通過、納入健保後將會發揮經濟規模，指標公司長聖、三顧、樂迦再生等公司有望受惠。

新藥解盲及授權方面，逸達表示，抗過敏性氣喘新藥MMP-12抑制劑FP-025，二期臨床試驗預計4月1日收到主要療效指標數據，之後就會公布解盲數據，若解盲結果順利將啟動授權洽談；台新藥董事長程正禹日前表示，去年底完成三期臨床的眼科術後止痛抗炎新藥APP13007，美國市場預計一個月內完成簽約，同時也將在4月前向美國FDA申請藥證，爭取今年底前上市。