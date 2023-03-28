保瑞雙引擎熱轉 營收喊衝

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
圖／經濟日報提供
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保瑞藥業董事長盛保熙昨（27）日表示，今年CDMO（委託開發暨生產服務）新訂單、自有產品銷售雙引擎都有新成長，全年營收看增25%，毛利率也將挑戰45%；保瑞今年在美國的新併購動作則箭在弦上。

保瑞昨日參加櫃買中心舉辦業績發表會，該公司2月獲利異峰突起，賺贏去年第4季，股價隨著基本面一路走高，昨日衝到743元的天價，已經逼近2016年浩鼎創造的755元高標，但是昨在外資及投信聯手賣出後，尾盤收在709元，成交量8,500多張，較前一交易日量縮。

值得注意的是，上周與昨日共六個交易日，外資、投信僅有一日買超，其餘均站在賣方，昨日外資賣超189張，是近日的低量，不過投信賣超218張，卻是近八日以來的最大量。

盛保熙表示，保瑞過去營運動能來自大小雙引擎，大引擎是CDMO，小引擎是藥品銷售，去年下半年併購安成藥之後，藥品銷售引擎壯大，併購後CDMO製造成本可大幅降低，安成今年也會有五項新產品開始銷售。

針對今年營運目標，盛保熙表示，今年CDMO接單將新增十家以上客戶，以及十項以上新產品；全球銷售業務方面，美國市場將有五項以上新產品上市；同時也會提出超過三項美國學名藥證申請，爭取三項以上美國學名藥證許可，並要啟動超過三個策略授權合作交易。

此外，保瑞今年對外併購的腳步仍會持續，今年將鎖定美國市場，包括產能數億顆的藥廠、大分子藥物廠或注射劑廠都是保瑞評估併購的對象；安成藥業也不排除進行併購，對象則鎖定品牌藥與OTC藥品。

併購 保瑞 美國

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