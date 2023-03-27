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睿生光電上市蜜月夯、盤中大漲逾八成 中籤最高賺5.9萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
睿生光電董事長楊柱祥（左）與總經理李志聖。記者李珣瑛/攝影
睿生光電董事長楊柱祥（左）與總經理李志聖。記者李珣瑛/攝影

睿生光電（6861）今(27)日掛牌上市，每股承銷價70元，早盤以120元開出，上漲50元，漲幅71.42%，盤中一度拉升至129元，上漲59元，漲幅84.28%，中籤者若賣在盤中高點，可賺進5.9萬元。

睿生光電主要產品為數位X光感測器元件、模組及數位X光檢測設備之研發、設計與銷售，TFT-PD產品銷售量全球領先，客戶遍及日本、韓國、中國大陸、北美與歐洲，為全球少數能提供一站式服務的專業廠商。

睿生光電去年營收18.9億元，稅後純益1.99億元，每股純益5.62元，隨著新產品銷售占比提升、並搭配公司持續拓展精準醫療、智慧製造、及寵物經濟市場，未來營運動能成長可期。

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