保瑞去年獲利年增八成至14億 EPS 18.52元、擬配11元股利

保瑞（6472）今（16）日公告2022年財報，去年合併營收104.9億元，年增114%，營業利益19.2億元、稅後淨利14.0億元，年增皆逾80%；每股稅後純益（EPS）18.52元，年增更高達84.46%。

保瑞董事會也通過2022年盈餘分派案，擬配發每股現金股利8元、股票股利3元，創下保瑞自成立以來盈餘分派最高金額，股利發放率近六成；依今日股價收盤564元計，現金殖利率1.4%。

在CDMO（委託開發暨生產服務）部分，保瑞去年成功獲得17個新客戶訂單、26個新產品委託保瑞集團代工製造，其中亦包含去年7月起正式接手的保瑞生技大分子業務。受惠全球各國不同的法規要求、各種處方製劑的技轉門檻，使得醫藥產業的CDMO業務客戶黏著度較高，新客戶及新產品之營收貢獻預期將持續發酵。

西藥業務與保健品銷售部分，保瑞的訂單原本以亞洲市場為主，但去年9月正式併購安成藥業後，將銷售範圍迅速拓及至全球單一最大藥品消費市場美國。保瑞2022年美國市場約占整體全球銷售業務類別九成，其中又以安成藥業代理的癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension，以及原廠授權學名藥Dexlansoprazole DR Capsule兩大產品為營收重點。此外，台灣市場為重心的子公司保瑞聯邦，也在整併原歸屬於集團母公司之西藥部門後，大幅提升其產品組合之競爭優勢，強化整體成長動能。

保瑞2022年毛利率為27.8%，主要係受產品組合變化之影響。保瑞董事長盛保熙指出，安成藥業去年度營收以代理產品與授權學名藥等毛利相對較低之產品為大宗，使得合併毛利率略有下滑。但為提升整體獲利能力並使得營運資金能更有效率之運用，去年底已公告癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension的美國代理將於今年3月31日起終止。

此外，今年1月下旬起已以自有藥證、自行生產的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule於美國市場上市，自有產品之銷售將不需要再支付AG授權相關權利金及分潤，預期將能大幅提升今年產品組合之毛利表現。

同時，保瑞去年順利完成「收購原伊甸生醫CDMO業務在台資產」、「合併安成藥業」兩項重大策略併購交易，躍居台灣生產總能量最大之藥業集團。在15日英國「金融時報」公布的2023亞太區高成長公司前500強中，保瑞首次上榜，更是今年唯一獲選的台灣藥業公司。

盛保熙表示，公司一直以成為全球前十大CDMO藥廠為目標，去年的兩大合併案使保瑞成為台灣第一家同時擁有小分子CDMO全球代工營運實績，並具備發展生物藥高門檻技術實力與國際級人才的藥廠，可加速布局大分子抗體藥物與細胞及基因治療領域，在一站式CDMO服務的完整度與市場規模，均已躍升台灣領先地位。

保瑞表示，透過安成藥業既有之全球銷售業務與產品組合，更可進一步奠定集團獨步市場之雙引擎成長利基優勢。未來，公司也將持續聚焦各類製劑核心技術與CDMO業務拓展，並積極尋求製藥產業垂直整合與水平擴張的資源整合機會。以公司目前第一季的業務進度來看，保瑞今年在CDMO業務與全球銷售業務上皆可望有相當強勁的成長動能。