星宇高階主管 賣股329張

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車，成投資圈話題，近期因經營管理階層也在此期間賣股，再度引發熱議。根據公開資訊觀測站資料，2月星宇航空內部人持股變動概況顯示，發言人聶國維出脫44張、副總李中寧賣出20張、副總連潔誠減碼12張。

對此，星宇航空昨（15）日表示，股票為員工個人財產，員工有權自由支配，公司不會干涉。

除了副總級的人員有人賣出持股外，根據2月星宇航空內部人持股異動，須申報的副總及協理級的員工不少人在2月分都有賣出持股，協理級的員工賣出的張數在16到58張不等，旗下員工共賣出329張。

星宇航空可以說是台股2月在各大投資圈討論熱度最高的股票，自2月市場傳出星宇元月開始出現獲利後，星宇航空的股價自2月13日19元開始一路連續七天狂漲來到50.5元，市場也出現不少梗圖「買到50.5的勇者」、「請問星宇航空是第幾期解盲成功」。後來星宇股價崩跌後，開始出現社群自救會，大家都在揣測到底誰賣星宇的股票。

星宇航空股價上沖下洗後，不少股民跟著套牢，還在社群網站成立自救會。張國煒日前也表示，「股票本來就是用來投資，每個人都應該量力而為，我一張都沒有賣。」根據2月的持股變化，董事長張國煒旗下星宇投資跟星威投資持股數未變，各持有7.06億股及7.05億股。

星宇航空 股票

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