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買星宇「獲利66%」卻被家人笑：賣太早！網勸：有賺就好

聯合新聞網／ 綜合報導
新手投資星宇航空獲利66%。記者季相儒／攝影 季相儒
新手投資星宇航空獲利66%。記者季相儒／攝影 季相儒

投資不是一件容易的事，新手入門要經歷許多成功或失敗的經驗，一名股市新手分享「投資星宇航空獲利66%」的心得，他靠這波投資賺入1.3萬元，卻被家人嘲笑「賣太早了」，其他網友則安慰他「有賺錢就不錯了，計較這些只會被套牢」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名交易新手，因為家人失敗的投資經歷，導致他個性較為保守，投資方式大致為9成ETF、1成隨意投資股票。他選中近期正夯的星宇航空，他在上興櫃第一天買進，最後在股價33.55元時賣出，獲利率66.26%、損益13324元。

該網友表示，「雖然說開心，但身邊的家人都說我賣太早了，事實上賣掉當天也曾經上到40以上，但因為工作太忙、覺得有賺到肉就賣掉好了。其實自己是希望持有約五年年後能到賺到翻倍，但因為突然大漲比我想像的更快來，如果一年報酬率6%、五年也有33%，也不用承受萬一跌下來沒賣可惜的壓力，所以才選擇賣掉」。

該網友也詢問，「大家遇到這種飆股都怎麼判斷要不要賣，因為技術面均線這些已經沒用，基本面也已經反應好幾年以後的潛在獲利，後來有看到網紅老師們說，公司如果要現增前很容易會漲，但目前還不清楚原理就是了」。

其他網友則留言「難怪你家人會投資失利，別人賺到錢還在那唧唧歪歪，不會想說問一下選股想法」、「新手運有個保鮮期，沒有務實的輸過錢，不會有信心十足的進出。 本來不想潑你冷水，但看到你說家人投資失利，又看到你第一支股就碰興櫃股」、「如果你不想要跟你家人一樣投資失利的話，第一要件是認知到自己在問很白癡的問題」。

還有網友留言「現增前是下跌吧，先打下來」、「有賺就不錯了，沒人知道高點在哪裡」、「有賺到錢才是真的，計較什麼時後賣是不是太早只會讓自己被套牢」、「自己賺到錢最重要」、「你是運氣好，乖乖買牛皮股就好」。

星宇航空 Dcard ETF

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