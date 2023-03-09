陽信銀 前二月每股賺0.28元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

陽信銀行依該行自結資料，2023年2月單月稅前盈餘3.89億元，前二月累計稅前盈餘9.27億元，每股稅前盈餘0.28元。另外，陽信銀截至2月底總資產6,827億元、淨值418.88億元，分別較去年同期上升4%、8%；逾放比0.15%、備抵呆帳覆蓋率864.63%，維持良好的資產品質。

陽信新總部大樓即將於今年第3季落成，該行持續擴大並優化財富管理陣容，預計於全國分行增加150名理專，並將成立高端財富管理中心，為提供全方位投資理財服務，大舉招募高端財富管理顧問及區域理財督導，以升級專業服務團隊，歡迎具有私人銀行團隊或財富管理相關業務經驗五年以上菁英加入。

同時，為因應業務快速成長，自即日起延攬優秀分行儲備經理人暨菁英企金主管，經錄用者待遇優厚，歡迎具銀行企金業務經驗，有展業實績之即戰力者踴躍報名，曾任分行經營者尤佳，以上職缺詳情可至陽信銀行官網查詢。

另外，2023年新進櫃台人員甄選，報名日期自2023年3月1日起至3月27日止，歡迎至陽信銀行網站報名。

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