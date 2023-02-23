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其祥-KY宣布私有化 預計6月26日下櫃

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
新加坡前三大雞肉供應商其祥-KY宣布私有化，預計6/26下櫃。記者何秀玲／攝影
新加坡前三大雞肉供應商其祥-KY宣布私有化，預計6/26下櫃。記者何秀玲／攝影

新加坡前三大雞肉供應商其祥-KY（1258）今（23）日停牌，並召開重大訊息記者會，公司決議通過與Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及其子公司KS Ventures Limited進行反向三角合併案，以其祥為存續公司，KS Ventures Limited為消滅公司，併購案完成後，其祥將成為Sin Chuan Resources Pte. Ltd.百分之百持股子公司，未來公司將私有化並終止上櫃交易，以尋求更彈性的發展策略。

其祥為新加坡前三大雞肉供應商，主要業務為肉雞養殖、雞隻加工處理及各式雞肉製品之買賣，主要養殖場設在馬來西亞，於新加坡加工處理後當地銷售。

Sin Chuan Resources Pte. Ltd.及KS Ventures Limited是專門為此次私有化所設立的控股及特殊目的公司。而Sin Chuan Resources Pte. Ltd.股東為其祥董事長王建山及其祥其他主要股東，前述主要股東共持有其祥股權約68.24%。

接下來，其祥擬以每股對價27元，成為Sin Chuan Resources Pte. Ltd.百分百持股的子公司，對照其祥昨（22）日收盤股價23.75元，溢價13.6%。

公司預計於4月14日召開股東臨時會討論該合併案及相關議案，決議通過後，依相關規定向櫃檯中心申請股票終止上櫃及停止公開發行，合併案基準日暫定6月26日。

其祥指出，2020年以來疫情蔓延，造成全球國境封鎖、觀光消費銳減，氣候異常及俄烏戰爭亦使原物料價格上漲，加上馬來西亞政府為解決國內雞肉供給短缺所造成的雞價上漲，進行相關雞肉出口禁止令，都影響公司供應鏈布局及整體營運。

其祥表示，面對種種不利因素，公司雖努力採取相關應變，尚未有相關有利政策協助支持所屬產業，而馬來西亞政府實施禁止雞肉出口至今，雖已局部解除禁令，但仍未恢復過往正常出口量，不確定的政經決策致使本公司營運面臨較大波動及不確定性。

面對全球政經局勢變化與不穩定，讓公司營運充滿更多挑戰與變數，面臨的風險也更高，為保障股東權益及追求公司永續經營，公司擬透過本合併案私有化及終止上櫃交易，期待於私有化後能採取更彈性的發展策略，調整內部營運架構及規劃未來營運發展方向，以追尋長期企業價值提升。

馬來西亞 股東臨時會 新加坡

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